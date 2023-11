Roche met la main à la poche à hauteur de 1,2 milliard de francs à Bâle, pour de nouvelles installations et la rénovation d'infrastructures de production.

Roche insiste sur ce "nouvel engagement clair en faveur du site de recherche et de production de Bâle et de la Suisse" (archives). ATS

Cet investissement constitue «un nouvel engagement clair en faveur du site de recherche et de production de Bâle et de la Suisse», a assuré Jürg Erismann, directeur du site de Bâle/Kaiseraugst, cité dans un communiqué vendredi.

«Les nouveaux bâtiments agrandissent l'infrastructure en vue de futures innovations tout au long de la chaîne logistique pharmaceutique, de la recherche à la production», selon le laboratoire rhénan.

Quelque 570 millions de francs seront déboursés pour un nouveau bâtiment pour la fabrication de médicaments de synthèse. «Il s'agit d'un domaine dans lequel Roche dispose d'un large éventail de nouvelles substances actives», assure le géant pharma.

Environ 500 millions de francs seront engagés dans le bâtiment 12, qui «constitue un lien important entre les services de recherche et de développement au sein du réseau global de Roche», avec des postes de travail en laboratoire permettant d'accueillir jusqu'à 450 chercheurs et chercheuses.

Roche mettra 100 millions de francs dans l'Institute of Human Biology, pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes et axé sur le «développement d'organoïdes innovants pour une meilleure compréhension des maladies et le développement de traitements».

La construction du bâtiment dédié à la recherche ainsi que la rénovation des bâtiments doivent être terminées d'ici 2030.

Depuis 2014, trois milliards de francs ont déjà été investis sur le site bâlois, selon Roche.

ck