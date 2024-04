Le mastodonte du médicament et du diagnostic Roche a engrangé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 14,40 milliards de francs, en recul de 6% sur un an. Apuré des effets de changes, la multinationale rhénane se calcule une croissance de 2% pour 2024.

Roche entend croître de 2% cette année. (archive)

L'essentiel de l'évaporation des dernières recettes réalisées dans la franchise Covid-19 aura été comptabilisé sur les trois premier mois de l'année et la direction laisse augurer une embellie dès le deuxième partiel.

La contribution du coeur de métier Pharma et celle de Diagnostics se sont toutes deux amenuisées de 6%, à respectivement à 10,92 milliards et 3,48 milliards, détaille le compte-rendu diffusé mercredi.

L'évolution des recettes chiffonne les attentes des analystes consultés par AWP. Les ventes de médicaments étaient en moyenne attendues à 14,55 milliards et celles des dispositifs de dépistage à 3,56 milliards.

Devant poser les fondations d'une nouvelle normalité après les années Covid-19, l'exercice en cours doit marquer le retour d'une croissance hors effets de change devisée à 5%. L'excédent opérationnel doit suivre une courbe similaire.

