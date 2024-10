Le groupe pharmaceutique Sanofi a confirmé lundi s'allier au fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de sa filiale Opella, qui commercialise le Doliprane, pour une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros.

La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, souligne Sanofi. (archive) ATS

SDA / ATS ATS

«Sanofi et CD&R sont entrés en négociations exclusives pour la cession et l'acquisition potentielles d'une participation de contrôle de 50% dans Opella», selon un communiqué du groupe français qui précise que l'offre de CD&R est «ferme et entièrement financée».

La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, souligne Sanofi.

La banque publique d'investissement «Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%», précise Sanofi dans son communiqué.

Dans ce projet, Sanofi devrait rester «un actionnaire significatif».

«Sanofi peut désormais se concentrer encore davantage sur les solutions innovantes à apporter aux patients qui souffrent de maladies invalidantes ou mortelles telles que le VRS (virus principal responsable de la bronchiolite, NDLR), la BPCO (bronchite du fumeur, NDLR) ou la sclérose en plaques», a déclaré le directeur général de Sanofi, Paul Hudson cité dans le communiqué.

CD&R ambitionne de son côté «d'accélérer» la croissance d'Opella, qui détient 115 marques dans le monde et compte 11.000 collaborateurs dans environ 100 pays, et de «créer un champion français mondial de la santé grand public».

Le projet de cette cession suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique et de la classe politique parce qu'il concerne un médicament de base utilisé par un grand nombre de Français.

L'Etat a été en discussions avec Sanofi pour définir certaines conditions liées à cette acquisition afin de s'assurer que les garanties pour la sécurité sanitaire était maintenues.

afp