L'entreprise vaudoise Sicpa, spécialisée dans les encres de sécurité a indiqué jeudi qu'elle allait supprimer jusqu'à 120 emplois dans le canton de Vaud. Elle invoque un contexte économique international compliqué et les tensions géopolitiques actuelles.

Basé à Prilly, le groupe Sicpa fait les frais de la conjoncture économique mondiale ainsi que des tensions géopolitiques. (archive) ATS

La direction de Sicpa «envisage une série de mesures financières et opérationnelles devant être déployées avant la fin de l'année. Elles concerneront l'ensemble du groupe et de ses entités», a fait savoir un responsable de la communication de l'entreprise, confirmant une information publiée sur le site web de la RTS.

«Sur le plan de l'emploi, cette restructuration pourrait entraîner la suppression d'un maximum de 120 postes en Suisse», a-t-il précisé.

«C'est le début d'un processus, selon le code des obligations suisse», a-t-il dit à AWP, ajoutant qu'une consultation des collaboratrices et collaborateurs avait été ouverte «afin de permettre de formuler des propositions et suggestions susceptibles de limiter dans toute la mesure possible l'étendue des mesures envisagées».

Le responsable a refusé de se prononcer sur d'éventuelles suppressions à l'étranger. Le groupe, présent dans plus de 40 pays, compte 3000 employés à travers le monde, dont 1000 en Suisse, basés au siège de Prilly et sur son site industriel de Chavornay, dans le canton de Vaud.

Réorganisation du groupe

La société fait face à des difficultés en raison d'un contexte économique international qui «s'est dégradé» et des tensions géopolitiques «qui se sont considérablement aggravées dans de nombreuses régions du monde au cours des dernières années, et plus encore de ces derniers mois», explique-t-elle dans un communiqué.

Spécialisée dans les encres de billets de banque et le marquage de produits taxés, la multinationale dit en subir l'impact du fait que ses clients sont principalement les nations et leurs gouvernements.

«Certains de nos projets se voient retardés, nos résultats sont directement affectés par le renchérissement des matières premières, par l'inflation, par des taux de change défavorables, et par les effets des sanctions internationales auxquelles nous nous conformons», détaille-t-elle.

Face à cette situation, la direction a donc décidé de mettre en œuvre une réorganisation qui doit permettre au groupe de gérer ses projets actuels et futurs «avec une meilleure agilité».

Sicpa dit vouloir faire monter en puissance les domaines du numérique et de la science des données pour conquérir de nouveaux segments de marché. «Cet effort doit se poursuivre et impose une réorganisation et une évolution des équipes actuelles, en nous appuyant sur les savoir-faire qui sont les nôtres et en en développant d'autres», explique-t-elle.

