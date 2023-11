Le géant industriel Siemens a annoncé jeudi une prévision prudente de chiffre d'affaires pour 2024, après un exercice record ponctué par un bénéfice net historique, profitant de la transformation numérique de ses clients.

Le bénéfice net part du groupe de Siemens ressort à 7,95 milliards d'euros (7,66 milliards de francs) pour l'exercice décalé 2022-2023 se terminant fin septembre, contre 4,3 milliards un an plus tôt (archives). ATS

Le chiffre d'affaires, à 77,8 milliards d'euros, a progressé de 11% sur un an hors effets de change et de portefeuille. Il ne doit plus augmenter en 2024 que dans une fourchette de 4% à 8%, selon un communiqué.

Cette prévision prudente est dû à la division «industrie numérique», livrant des automatismes et équipements intelligents, où il est prévu une faible évolution du chiffre d'affaires, dans une fourchette de 0% à 3%, contre une croissance de 15% l'an dernier.

Dans cette division, les carnets de commandes à fin septembre étaient en retrait de 17% sur un an, à 20,6 milliards d'euros, avec un dernier trimestre faible, alors que les clients veulent réduire les stocks accumulés après la pandémie de Covid-19.

Cette timide prévision pour l'année à venir «repose sur l'hypothèse qu'après le déstockage des clients, la demande mondiale dans les activités d'automatisation, notamment en Chine, reprendra au cours du second semestre de l'exercice», a déclaré le groupe.

La division «Smart Infrastructure, servant des clients tels les centres de données, fabricants de batteries et producteurs d'énergie, devrait voir son chiffre d'affaires augmenter cette année entre 7% et 10%, contre 15% lors de l'exercice écoulé.

Enfin la division spécialisée dans le ferroviaire a l'intention d'atteindre une croissance de ses ventes comprise entre 8 % et 11 %, après 15% l'an passé.

Le groupe dans l'ensemble disposait à fin septembre d'un carnet de commandes s'élevant à 88,1 milliards d'euros, en hausse de 6% sur un an.

