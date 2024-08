Snap, la maison mère de Snapchat, a réduit ses pertes à 249 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 377 millions il y a un an, mais ses prévisions pour le trimestre en cours ont déçu le marché.

Le groupe californien perdait plus de 17% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York jeudi. Plébiscité par les adolescents, le réseau social continue de peiner à séduire les annonceurs et les investisseurs.

Il a dépassé les attentes en termes de croissance de son audience, avec 432 millions d'utilisateurs qui se servent de l'application au quotidien, et 850 millions au moins une fois par mois.

Sa formule payante dopée à l'intelligence artificielle (IA) générative, Snapchat+, compte désormais 11 millions d'abonnés, contre 7 millions fin 2023.

Au premier trimestre, la croissance de son chiffre d'affaires de 21%, meilleure qu'espérée, avait un temps rassurée le marché. Mais cette fois-ci ses revenus trimestriels de 1,24 milliard de dollars (+16%) et surtout ses prévisions pour le troisième trimestre (comprises entre 1,34 et 1,38 milliard) sont inférieures aux attentes.

«Snap ne semble pas pouvoir conserver longtemps les faveurs des investisseurs», a remarqué Jasmine Enberg, de Emarketer. «Malgré une forte croissance du nombre d'abonnés à Snapchat+, les investisseurs n'ont pas été satisfaits de la croissance plus faible de son coeur de métier, la publicité, en particulier compte tenu de la croissance impressionnante du nombre d'annonceurs actifs».

Contrairement à Meta (Facebook, Instagram), Snap n'a jamais réussi à gagner suffisamment de recettes publicitaires pour dégager un profit annuel.

En février, le groupe a annoncé se séparer de 10% de ses employés, soit environ 500 personnes. Il avait déjà remercié 20% de son personnel à l'été 2022 (plus de 1200 personnes).

