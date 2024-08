Au premier semestre, la société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a profité des effets de revalorisation et de la reprise de Fundamenta Group au printemps. Le bénéfice net a bondi à 164,7 millions de francs, après 65,9 millions un an plus tôt.

SPS, propriétaire notamment du bâtiment de Jelmoli, a revu à la hausse ses perspectives pour l'année en cours (archives). ATS

ATS

Les effets de revalorisation ont totalisé 30,4 millions, alors qu'un an plus tôt, ces derniers avaient pesé à hauteur de -98,8 millions, indique jeudi la société basée à Olten.

La rentabilité opérationnelle a également été améliorée. Le résultat avant intérêts et impôts a atteint 231,5 millions, après 95,7 millions un an plus tôt. Avant revalorisation, il a atteint 204,7 millions.

Le revenu des loyers a progressé de 6% à 232,0 millions. Le taux de vacance s'est réduit à 3,6%, après 4,1% un an plus tôt.

Les chiffres dépassent les prévisions du consensus AWP, en particulier concernant les effets de revalorisation, qui étaient en moyenne attendus à 7,7 millions.

SPS a finalisé mi-avril la reprise de Fundamenta Group, dont la masse sous gestion s'élève à 4,2 milliards de francs, dont 3,3 milliards dans l'immobilier suisse. Cette opération a donné naissance à SPS Solutions, présenté comme le plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant de Suisse et affichant des volumes totaux de 13 milliards.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise soleuroise s'attend à une augmentation du flux de trésorerie opérationnel (funds for operations) entre 4,15 et 4,20 francs par action, une prévision revue en hausse par rapport aux 4,10 à 4,15 francs ciblés jusqu'ici. Le taux de vacance est attendu à 3,8% environ.

