Swatch n'est pas épargnée par le vent contraire qui souffle sur l'industrie horlogère suisse. La marque horlogère biennoise a vu ses ventes chuter sur les six premiers mois de l'année, plombées par la forte baisse de la demande en produits de luxe en Chine.

Le chiffre d'affaires net de Swatch a reculé au premier semestre 2024 de 14,3% sur un an à 3,45 milliards de francs, a indiqué le groupe lundi dans un communiqué. Hors effets de changes, les ventes n'ont reculé que de 10,7%.

Ces résultats ont clairement manqué les prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation est lui aussi en net recul, de 70,2% à 204 millions et le bénéfice net a également fortement diminué, de 72%, à 136 millions.

Le groupe horloger s'attend à une amélioration de la situation au second semestre: une forte croissance est attendue au Japon et aux Etats-Unis, et les perspectives dans de nombreux pays européens sont prometteuses. La marque Omega bénéficiera d'une visibilité médiatique mondiale en tant que chronométreur officiel des Jeux olympiques de Paris. Le marché chinois restera par contre difficile pour l'ensemble de l'industrie du luxe jusqu'à la fin de l'année.

Le programme de réduction des coûts lancé par Swatch en début d'année commence par ailleurs à porter ses fruits. Le plein impact positif, notamment sur les résultats de production, se fera sentir au second semestre.

