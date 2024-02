Swisscom poursuit son expansion en Italie avec le rachat prévu pour 8 milliards d'euros (7,6 milliards de francs) de l'opérateur mobile Vodafone Italia. La transaction doit catapulter le géant bleu helvétique au rang de deuxième plus gros opérateur au sud des Alpes.

Le groupe suisse a confirmé des «négociations exclusives» avec son homologue britannique concernant une reprise totale, en numéraire, de Vodafone Italia, selon un communiqué publié mercredi. Au terme du rachat, la cible d'acquisition doit être fusionnée avec Fastweb, filiale italienne de la firme helvétique.

La valeur d'entreprise de Vodafone Italia a été calculée à partir d'un multiple de 26 du flux de trésorerie opérationnel et d'un multiple de 7,6 du résultat brut d'exploitation (Ebitda) attendus cette année, a précisé Vodafone dans un communiqué distinct.

Le géant britannique a indiqué être «entré en négociations exclusives avec plusieurs partis pour explorer une consolidation du marché en Italie». L'issue des négociations est encore ouverte, ont cependant averti les deux groupes.

Vodafon : 5733 employés

Vodafone Italia comptait l'année dernière 5733 employés, pour un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, en baisse de 4,2%, et un Ebitda ajusté de 1,5 milliard, selon le rapport annuel de Vodafone Group.

Fastweb, qui compte plus de 3100 salariés, a pour sa part étoffé ses recettes de 6,1% à 2,63 milliards d'euros en 2023, alors que l'Ebitda a diminué de 6,6% à 798 millions. La filiale italienne compte 3,5 millions de clients dans un marché des télécoms estimé à 12 milliards d'euros et décrit comme étant «l'un des plus compétitifs d'Europe» en matière de communication mobile, a détaillé le géant bleu dans son rapport annuel.

L'opérateur historique helvétique estime par ce rachat augmenter sa valeur d'entreprise et le flux de liquidités. La transaction devrait aussi avoir un effet positif sur le dividende.

al