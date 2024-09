Telia, opérateur présent dans les pays nordiques et baltes et qui employait 19'370 personnes au 1er janvier, va notamment supprimer 1400 postes en Suède où il compte 8500 salariés (archives). ATS

L'opérateur suédois de télécommunications Telia va supprimer 3000 emplois en 2024 sur près de 20'000 postes. Le groupe ambitionne ainsi économiser 2,6 milliards de couronnes suédoises (214 millions de francs) par an, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

ATS

L'opérateur, présent dans les pays nordiques et baltes et qui employait 19'370 personnes au 1er janvier, va en particulier supprimer 1400 postes en Suède où il emploie 8500 personnes, a-t-il précisé.

Cette restructuration «doit permettre à Telia d'être plus simple et plus rapide dans la prise de décision», a dit Patrik Hofbauer, directeur général du groupe cité dans le communiqué.

Elle doit «également aider à développer nos activités et à générer suffisamment de liquidités pour que nous puissions réaliser les investissements nécessaires et couvrir notre dividende, car nous restons attachés à notre politique de dividende», a-t-il ajouté.

Une charge de restructuration de 1,4 milliard de couronnes va être inscrite dans les comptes du deuxième semestre de cette année.

«Telia occupe déjà des positions fortes sur ses marchés», explique l'opérateur qui estime cependant qu'il «voit des opportunités d'accroître encore son efficacité et de simplifier sa structure pour devenir plus rapide dans la prise de décision et l'exécution commerciale».

La Finlande (635 postes), la Lituanie (400) et la Norvège (245) seront les trois autres pays les plus touchés par ces suppressions de postes.

L'opérateur a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 88,8 milliards de couronnes pour un bénéfice net de 900 millions de couronnes.

afp