La part des femmes dans les métiers des technologies de l'information et de la communication (ICT) stagne à un niveau très bas depuis des années. L'association ICT-Formation professionnelle lance une campagne pour inciter les jeunes filles à se lancer dans ce secteur.

Dans les métiers de l'informatique, la proportion de femmes était par exemple inférieure à 10% en 2022, illustre jeudi ICT-Formation professionnelle Suisse dans un communiqué. Face à l'augmentation des besoins en personnel qualifié de la branche, l'association s'est donc fixé comme objectif dans sa stratégie 2026 d'accroître durablement la part des femmes dans la branche.

L'une des mesures prises pour atteindre cet objectif est la réalisation d'une campagne de communication. Celle-ci vise à attirer l'attention des jeunes filles et des femmes sur les différents métiers ICT et à leur faire découvrir la diversité des activités et les différentes facettes du monde professionnel.

«Beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes se font une fausse idée du champ professionnel ICT. En réalité, les professions sont variées, créatives, flexibles, et exigent en outre un grand nombre de compétences sociales», explique Elisa Marti, responsable communication et marketing chez ICT-Formation professionnelle.

L'association a mandaté une agence de marketing pour concevoir sa campagne. Les apprentis ICT y participent activement, en donnant leur avis, en créant des contenus et en servant de modèles. La campagne se déroulera en plusieurs phases, jusqu'en 2026 au moins.

Dans le même temps, différentes mesures de sensibilisation seront mises en oeuvre. Parmi elles, figurent une optimisation du site internet, un renforcement de la présence sur les réseaux sociaux et la mise à disposition d'une «boîte à outils» pour les entreprises formatrices.

