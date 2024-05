La jeune pousse vaudoise Limula a récolté 6,2 millions de francs avec sa ronde inaugurale de financement. La résidente du Biopôle d'Epalinges (VD) compte utiliser les fonds pour poursuivre le développement d'une plateforme de production automatisée de thérapies géniques et de traitements cellulaires.

Résidente du Biopôle d'Epalinges, Limula a récolté 6,2 millions de francs avec sa ronde inaugurale de financement (photo d'illustration). ATS

ATS

L'opération a été emmenée par le fonds de capital-risque Lifex Ventures, avec la participation des fondateurs de l'entreprise Luc Henry (CEO), Yann Pierson (CTO) et Thomas Eaton (COO), ainsi que de Verve Ventures, Zühlke Ventures, Oxford Seed Fund, Lichtsteiner Foundation, W.A. de Vigier Foundation et une ribambelle d'investisseurs privés, égraine un communiqué diffusé mardi.

Le dispositif de Limula combine les fonctionnalités d'un bioréacteur et d'une centrifugeuse au sein d'un seul et même outil, avec pour objectif de faciliter et sécuriser les étapes de production de ces nouvelles génération de traitement et – au final – d'en abaisser le coût.

jh