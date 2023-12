Des fonctionnaires du ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports (MLIT) entrent au siège de Daihatsu Motors à Ikeda, dans la préfecture d'Osaka, à l'ouest du Japon, le 21 décembre 2023. Les fonctionnaires du MLIT ont mené une inspection sur place au siège de Daihatsu Motor après que Daihatsu ait décidé de suspendre temporairement la livraison de tous les modèles Daihatsu actuellement en production, tant au Japon qu'à l'étranger, à la suite d'irrégularités dans les tests de sécurité. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY

KEYSTONE