En 2015, le constructeur automobile japonais avait conclu un accord de sponsoring de 10 ans avec le CIO.

«Je me demande depuis un certain temps si l'événement met vraiment les athlètes en avant», a déclaré Akio Toyoda, président de Toyota, en ajoutant qu'il trouvait que l'événement devenait «de plus en plus politique» dans un podcast diffusé jeudi sur la chaîne YouTube de l'entreprise.

«Selon moi, les Jeux olympiques devraient simplement consister à voir des athlètes de tous horizons, confrontés à toutes sortes de défis, accomplir l'impossible», avait récemment jugé M. Toyoda.

Panasonic avait annoncé son retrait plus tôt ce mois-ci, en invoquant des «considérations de gestion».

Le géant de l'électronique avait déclaré le 10 septembre qu'il avait convenu avec le CIO de ne pas prolonger son accord de sponsoring à l'expiration du contrat actuel en décembre.

Panasonic était devenu un «partenaire mondial officiel des Jeux olympiques» en 1987 et avait étendu son sponsoring aux Jeux paralympiques à partir de 2014.

Mais il a décidé d'arrêter ce partenariat «alors que le groupe examine continuellement la manière dont le sponsoring devrait évoluer avec des considérations de gestion plus larges».

«A la suite de cet examen, et après une consultation approfondie avec le CIO, les parties ont convenu de ne pas renouveler l'accord de partenariat olympique et paralympique», avait indiqué Panasonic sans donner de détails.

La radiotélévision publique japonaise NHK a également annoncé qu'elle cesserait de parrainer les JO.

