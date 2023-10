La base militaire aérienne de Payerne (VD) doit être réaménagée en vue de l'arrivée des nouveaux avions de combat F-35A dès le milieu d'année 2028. La mise à l'enquête publique a débuté pour un nouveau centre d'entraînement et adapter des installations techniques et des dispositifs de sécurité.

Sicht auf den Tower anlaesslich der Einweihung des neuen Kontrollturm auf der Air Base, am Donnerstag, 13. August 2020, auf dem Flugplatz in Payerne.

Outre à Payerne, des adaptations doivent avoir lieu sur les bases de Meiringen (BE) et d'Emmen (LU). L'infrastructure immobilière existante pourra être en grande partie réutilisée pour les nouveaux avions comme leurs dimensions sont comparables à celles du F/A-18, indique jeudi armasuisse dans un communiqué.

A Payerne, le bâtiment actuel pour l'instruction est trop petit. Le nouveau centre d'entraînement regroupera notamment les installations d'instruction tels que les simulateurs de vol ou les outils didactiques pour le personnel au sol.

Deux nouveaux bâtiments doivent être construits à cet effet. Leurs toitures seront largement végétalisées et munies de panneaux solaires produisant près de 989'200 kWh d'électricité par an. Des adaptations sont également prévues pour la halle d'entretien ou le bâtiment des ateliers. Les documents relatifs au projet peuvent être consultés à partir de vendredi et jusqu'au 6 novembre dans les communes de Payerne, d'Estavayer (FR) et de Grandcour (VD).

La base aérienne de Payerne fait l'objet d'investissements pour son renouvellement, rappelle armasuisse. Plus de 400 millions de francs ont été investis ces dix dernières années, et quelque 250 millions sont prévus dans les dix prochaines, conformément à la planification. Outre les adaptations pour le F-35A, ils sont destinés par exemple au centre médical, au nouveau complexe administratif et à l'assainissement des surfaces de vol.

A Meiringen et à Emmen aussi

A Meiringen, les travaux concernent principalement les installations techniques des places de stationnement des avions et les salles de planification système et d'engagement. Jusqu'en 2029, des investissements, pas seulement liés aux nouveaux jets, de quelque 68 millions sont prévus, après 41 millions entre 2015 et 2021.

A Emmen, un nouveau bâtiment sera construit pour abriter les salles de planification système et d’engagement. Les halles existantes seront aussi adaptées aux nouveaux avions. Environ 114 millions y sont alloués jusqu'en 2029, après 126 millions pour la période de 2015 à 2021.

A ces deux endroits, les travaux commenceront dès 2025. Les mises à l'enquête débuteront ultérieurement. Pour les trois bases, des rencontres d'information auront lieu en décembre prochain quant aux conséquences en matière de bruit.

Pour tous ces travaux relatifs aux F-35A, le Parlement a accordé en 2022 un crédit d'engagement de 120 millions de francs. Ce montant tient compte d'une incertitude des coûts de 20 millions.

