UBS renonce aux garanties et prêts de la Confédération et de la BNS

UBS renonce «volontairement» aux mesures de soutien mises en place par la Confédération et la Banque nationale suisse (BNS) afin de faciliter le rachat de Credit Suisse en difficulté, une transaction lancée en mars 2023 lorsque la banque aux deux voiles a dû faire face à une grave crise de confiance.

La Confédération et les contribuables n'encourent plus aucun risque lié à ces garanties. (archives) KEYSTONE/ENNIO LEANZA

UBS a définitivement résilié le contrat de garantie contre les pertes, à concurrence de 9 milliards de francs, conclu avec la Confédération, ainsi que le contrat de prêts sous forme de liquidités de 100 milliards au maximum garantis par l'État et conclu avec la Banque nationale suisse (BNS).

La Banque nationale Suisse (BNS) a ainsi décidé, à la demande d'UBS et en concertation avec le Département fédéral des finances (DFF), de lever au 11 août les accords de prêts d'aide sous forme de liquidités destinés à Credit Suisse.

Ces prêts étaient assortis d'une garantie par la Confédération du risque de défaillance (PLB), rappelle vendredi un communiqué. UBS a par ailleurs indiqué que Credit Suisse avait entièrement remboursé au 10 août les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités.

«L'aide sous forme de liquidités octroyée par la BNS a atteint un montant maximum de 168 milliards de francs et a permis aux deux banques de disposer des liquidités nécessaires également après le rachat», souligne l'institut d'émission.

«Les mesures d'urgence visant à préserver la stabilité financière prennent donc fin, et la Confédération et les contribuables n'encourent plus aucun risque lié à ces garanties. En outre, celles-ci ont rapporté à la Confédération des recettes de l'ordre de 200 millions de francs», relève vendredi le département fédéral des finances.

Le DFF rappelle que Credit Suisse a traversé une crise de confiance «aigüe» en mars dernier. Le Conseil fédéral, la BNS et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) ont donc dû intervenir dans l'urgence, à la mi-mars, pour protéger l'économie suisse et prévenir les dommages. Le 19 mars 2023, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures rendant possible le rachat de Credit Suisse par UBS. Grâce à une acquisition rapide par UBS et aux mesures d'accompagnement étatiques, il a été possible de stabiliser durablement le système financier, rappelle le DFF.

Le 19 mars, UBS avait accepté de reprendre Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses.

lk