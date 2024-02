Stratégie Migros: «C'est courageux et cohérent» juge Nicolas Inglard

Alors que Migros a fait savoir vendredi qu'il comptait céder ses marques spécialisées Hotelplan Group, Mibelle, SportX et Melectronics, cette annonce montre qu'il y «un pilote à bord» du géant orange, juge Nicolas Inglard, patron du cabinet de conseil Imadeo à Genève. «C'est courageux et cohérent» par rapport au recentrage opéré par le groupe de distribution.

Migros veut se séparer de ses marques spécialisées Le géant de la grande distribution Migros veut se recentrer sur son coeur de métier dans l'alimentaire notamment et envisage de se séparer de nombreuses enseignes spécialisées. 02.02.2024

Ce dernier a ainsi cédé ces dernières années des magasins d'ameublement Interio à l'autrichien XXXLutz, la chaîne de grands magasins Globus à un consortium austro-thaïlandais et le centre commercial Glatt, près de Zurich, à Swiss Life.

Le prolongement d'une stratégie

«C'est le prolongement d'une stratégie», a souligné l'expert, estimant que Migros est amené à concentrer ses moyens financiers sur certains axes, «dans les supermarchés, dans Digitec Galaxus qui se développe à l'étranger et pour lequel acquérir des parts de marché doit coûter cher, et dans la santé.»

Il s'agit d'un «changement fort sur le marché, mais qui n'a rien de surprenant», a-t-il appuyé.

SportX et Melectronics

Concernant le sport et l'électronique, «des logiques de concentration à l'échelle européenne nécessitent d'avoir des puissances d'achat que n'a pas Migros». Dans le voyage, «de gros acteurs» sont aussi actifs, d'autant que les prestations «s'achètent moins en agences».

Ces «belles» enseignes vont «intéresser plein de gens, soit déjà en place, soit qui veulent saisir cette opportunité pour entrer sur le marché suisse qui est attractif». Il sera plutôt question de «spécialistes».

Concernant le sport et l'électronique, «des logiques de concentration à l'échelle européenne nécessitent d'avoir des puissances d'achat que n'a pas Migros» juge Nicolas Inglard, patron du cabinet de conseil Imadeo à Genève. KEYSTONE

M. Inglard cite par exemple Decathlon et MediaMarkt, actifs respectivement sur le marché du sport et de l'électronique, et déjà implantés dans la Confédération. Par ailleurs, il ne voit pas Migros discuter avec son concurrent principal, l'autre géant orange Coop.

«Le repreneur va vouloir ou devoir reprendre les effectifs»

Si Migros a annoncé la suppression de 1500 postes à temps plein, Nicolas Inglard ne s'attend pas à des licenciements. «Quand Migros va vendre une enseigne, le repreneur va vouloir ou devoir reprendre les effectifs», a-t-il affirmé.

ck