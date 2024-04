La SSR clôture l’exercice 2023 avec un résultat opérationnel annuel de 2,2 millions de francs. Ce résultat équilibré a pu être atteint malgré des recettes commerciales toujours en baisse. Les chaînes de la SSR maintiennent des taux d’audience stables.

La SSR a enregistré des résultats équilibrés l'an dernier. ATS

ATS

Selon l'entreprise, la SSR a pu clôturer 2023 à l’équilibre grâce à «une gestion des moyens financiers à sa disposition et une planification financière prudentes».

Les émissions des unités d’entreprise de la SSR arrivent quant à elles nettement en tête des classements nationaux sur la qualité, poursuit le média de service public dans un communiqué publié vendredi.

Malgré l’absence d’événements sportifs majeurs en 2023, le recul général de l’utilisation linéaire des programmes radio et TV et une forte concurrence internationale, les parts de marché de la SSR restent stables dans l’ensemble. Près de 83% de la population active sur le web âgée de 15 ans et plus en Suisse utilise au moins une fois par semaine une offre de la SSR, à la TV, à la radio ou sur ses sites web, ses applications ou consulte ses contenus sur les réseaux sociaux.

Les performances des offres en ligne sont également restées stables. La plateforme de streaming Play Suisse a elle poursuivi son développement et compte plus d’un million d’abonnés.

Bonne santé des marchés financiers

En 2022, pour soutenir le taux de couverture, la SSR avait versé à la Caisse de pension une réserve de cotisations patronales de 35 millions de francs, rappelle la SSR. Les marchés financiers ayant depuis évolué positivement, le taux de couverture a de nouveau dépassé les 100%, permettant à la Caisse de pension de générer des rendements financiers avec les moyens supplémentaires à sa disposition.

En conséquence, la correction de valeur de 35 millions a été dissoute. Cet effet non opérationnel inclus, le résultat d’entreprise s’établit à 37,2 millions de francs.

La SSR a par ailleurs dû faire face en 2023 à une baisse de son chiffre d'affaires lié aux recettes publicitaires et de sponsoring de 28,6 millions, détaille-t-elle. La baisse des recettes des produits de prestations de 4,4 millions et celle des autres produits d'exploitation de 2,9 millions sont dues à des événements qui ont eu lieu l'année précédente, comme la production des courses de ski alpin aux Jeux olympiques de Pékin et un gain immobilier unique.

Coûts salariaux en hausse

Représentant près de 53% des charges d’exploitation, les charges de personnel constituent le poste de dépenses le plus important. Leur évolution est due à l'augmentation des coûts salariaux liée au renchérissement et aux besoins accrus en matière de cybersécurité et protection des données, ainsi qu'à des internalisations.

La baisse de 8,9 millions pour les dépenses de programme et de production s'explique d'abord par le fait qu'il n'y a pas eu en 2023 de grands événements sportifs, avec donc une basse des dépenses liées aux droits qui y sont liés. En contrepartie, les dépenses pour les productions de fiction ont augmenté.

Les investissements en immobilisations corporelles s'élèvent à 95,6 millions, soit 2,7 millions de moins qu'en 2022. Avec 67,2 millions, les amortissements se situent juste au-dessus du niveau de l'année précédente.

Enfin, les capitaux étrangers avec intérêts ont pu être réduits de 50 millions grâce à des remboursements. Ils s'élèvent désormais à 300 millions pour un total au bilan de 1128,1 millions.

Site de la RTS à l'EPFL

Au niveau des bâtiments, le Radio Hall du campus SRF à Zurich Leutschenbach «remplit parfaitement ses fonctions de site principal de la radio SRF» depuis son inauguration il y a un an et demi, dit l'entreprise. Le contrat de droit de superficie pour l'immeuble de la Brunnenhofstrasse à Zurich a été résilié et l’adaptation du bâtiment qui abritera l'école secondaire prévue par la ville est en cours de réalisation.

Enfin, le projet de nouveau site de la RTS à Lausanne-Ecublens, sur le campus de l’EPFL, en remplacement des studios de la Sallaz (mise en service en 2025) et le regroupement des sites de la RSI à Comano, au nord de Lugano (mise en service prévue en 2027), y compris la vente du bâtiment de Besso à la ville de Lugano, avancent comme prévu.

bu, ats