Les hôtels vaudois ont connu une saison estivale positive, avec des nuitées en hausse de 6%. Le retour de la clientèle étrangère a largement compensé un petit fléchissement de la demande intérieure.

Les stations des Alpes vaudoises ont enregistré cet été les plus fortes hausses (image prétexte). ATS

Entre mai et octobre 2023, les hôteliers ont enregistré 1,73 million de nuitées. Ce résultat est en hausse de 6% par rapport à l'été 2022 et il se rapproche du niveau d'avant la pandémie. Ainsi le bilan estival 2023 n'affiche plus que 25'000 nuitées de moins en comparaison avec 2019 (-1,4%), annonce mardi Statistique Vaud.

Les hôtes indigènes ont été moins nombreux qu'en été 2022 (-2,3%) mais le retour de la clientèle étrangère s'est confirmé (+17%). La hausse la plus marquée (+27%) concerne les touristes asiatiques, même s'ils sont encore loin (-38%) de leur niveau d'avant-Covid.

Les stations des Alpes vaudoises enregistrent les plus fortes augmentations (+15%), devant la région Nyon-Morges (+13%). La progression est moindre pour les destinations urbaines comme Lausanne (+3%) et Montreux-Riviera (+6,1%).

Au niveau suisse, les nuitées estivales progressent de 6,3%. Selon les prévisions du KOF de novembre dernier, la saison d'hiver qui débute devrait déboucher sur une hausse de 1,6% sur le plan national et ainsi dépasser son niveau d'avant la pandémie.

ll, ats