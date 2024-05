Le "Centre de compétences numérique responsable Vaud" a pour objectif de développer les compétences des entreprises vaudoises et de les former aux enjeux d'un numérique plus responsable (photo symbolique). ATS

Le gouvernement vaudois soutient la création d'un «Centre de compétences numérique responsable Vaud». A ce titre, il octroie au Swiss Institute for Sustainable IT (ISIT-CH), porteur du projet, pour les années 2024 à 2028, une aide à fonds perdu d'au maximum 600'000 francs dans le cadre de son Fonds de soutien à l'économie durable (FSED), doté de 25 millions.

ATS

Ce centre est le premier du genre en Suisse, a indiqué mardi le Conseil d'Etat dans un communiqué. Il a pour objectifs de développer les compétences numériques des entreprises vaudoises, de les sensibiliser et de les former aux enjeux et aux opportunités d'un numérique plus responsable, tout en développant des conditions propices à la création de nouveaux partenariats.

Concrètement, il proposera des programmes de formation, la création de groupes de travail et la mise à disposition d'informations et de prestations depuis une plateforme digitale dédiée, pour échanger et augmenter les compétences mutuelles, en numérique responsable, explique le Canton.

Digitalisation et durabilité

«A l'image du projet AgroImpact, la création du Centre de compétences numérique responsable Vaud correspond à notre vision de renforcer l'attractivité du canton de Vaud en matière de durabilité», explique la conseillère d'Etat Isabelle Moret, en charge de l'économie, de l'innovation et de l'emploi, citée dans le communiqué.

«Cette initiative répond également aux objectifs du Fonds de soutien à l'économie durable qui consistent entre autres à sensibiliser les entreprises aux enjeux de la durabilité tout en les accompagnant dans leur transition ou leurs projets durables, souligne la ministre vaudoise.

Véritable outil au service de la décarbonation de la société et de l'économie – qui s'inscrit également dans les objectifs de neutralité carbone du Conseil d'Etat d'ici à 2050, ce centre vise finalement à améliorer le bilan environnemental des entreprises et du canton. Tout en développant leur capacité à intégrer des critères de durabilité.

Ce projet a été créé à l'initiative du ISIT-CH, association à but non lucratif fondée en 2020. Ce think tank se concentre sur trois enjeux-clés du numérique responsable: la réduction de l'empreinte (économique, sociale et environnementale) du numérique, la capacité du numérique à réduire l'empreinte de l'humanité, et la création de valeur durable/innovation responsable via le numérique pour réussir l'e-inclusion de tous.

sj, ats