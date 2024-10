La 81e Olma s'est ouverte jeudi à St-Gall en présence de Viola Amherd. Dans son discours inaugural, la présidente de la Confédération a évoqué les défis de l'agriculture face au changement climatique, notamment.

ATS

Le lancement officiel de la grande foire agricole a eu lieu au Théâtre de St-Gall. Viola Amherd y a rappelé que le changement climatique effréné changeait les conditions de production de l'agriculture. Ce secteur économique «doit à nouveau faire preuve d'adaptabilité et de résilience» et les paysans doivent satisfaire les exigences de la politique et de la population, a-t-elle déclaré.

La conseillère fédérale centriste s'est ensuite rendue sur les lieux de la foire pour la visiter. Comme le veut la tradition, elle y a posé pour les photographes avec un porcelet dans les bras. A la fin de son discours d'ouverture, elle avait dit espérer que le porcelet n'ait pas peur de sa visite en provenance de la Berne fédérale. L'Olma dure jusqu'au 20 octobre.

gf, ats