Le Conseil fédéral veut développer l'axe ferroviaire entre Lausanne et Genève en construisant un tunnel entre Morges et Perroy (VD). Il demande donc 1,3 milliard de francs, que le Conseil des Etats devrait approuver mardi. La commission compétente demande 100 millions supplémentaires pour la Suisse romande.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme «Perspective Rail 2050», le Conseil fédéral demande 2,6 milliards pour des extensions ferroviaires. Cette stratégie vise à améliorer les offres sur les courtes et moyennes distances, à développer le rail sur les longues distances là où il n'est pas encore compétitif par rapport au transport routier ou aérien, ainsi qu'à améliorer l'accès au rail dans le domaine du transport de marchandises, a expliqué le ministre des transports Albert Rösti.

En Suisse romande, le tunnel de neuf kilomètres entre Morges et Perroy doit permettre de faire face en cas de perturbations à partir de 2035 voire 2040. Un affaissement de terrain s'était produit en novembre 2021 dans la zone de Tolochenaz et avait interrompu complètement le trafic pendant deux jours et demi avant de reprendre de manière limitée.

Cette option est plus facile à réaliser que la troisième voie prévue jusqu'à présent, qui aurait traversé une zone densément peuplée et aurait probablement suscité de nombreuses oppositions, selon M. Rösti.

Après un vote serré, la commission des transports du Conseil des Etats souhaite un développement «équilibré des transports publics dans toutes les régions» grâce à une enveloppe supplémentaire de 250 millions de francs. Cent millions seraient destinés à la Suisse romande, notamment pour des améliorations au Pied du Jura, à Genève et sur le noeud de Bussigny.

kigo, ats