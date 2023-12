Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi l'enveloppe de 1,3 milliard de francs demandée par le Conseil fédéral pour un tunnel entre Morges et Perroy (VD). Il a aussi accepté 100 millions supplémentaires pour la Suisse romande. Le dossier passe au National.

Un affaissement de terrain s'était produit en novembre 2021 vers Tolochenaz et avait interrompu le trafic pendant deux jours et demi (archives). sda

Dans le cadre de sa stratégie à long terme «Perspective Rail 2050», le Conseil fédéral demande 2,6 milliards pour des extensions ferroviaires. Sans être formellement opposé, Stefan Engler (C/GR) a regretté un manque de vue d'ensemble. «Quelle offre veut-on offrir en 2050 en matière de couverture ferroviaire?» Plusieurs orateurs ont défendu davantage de développements dans leurs régions respectives.

Le ministre des transports Albert Rösti a dit entendre les critiques, tout en assurant que l'offre sera meilleure en 2050 qu'elle ne l'est maintenant. «Nous faisons le maximum. Nous sommes sur le coup.»

Charles Juillard (C/JU) a souligné l'importance pour tout le pays des réseaux ferroviaires, «pour le développement économique, la décarbonation et les possibilités d'échanges entre les régions linguistiques et culturelles».

Suisse romande

En Suisse romande, le tunnel de neuf kilomètres entre Morges et Perroy doit permettre de faire face en cas de perturbations à partir de 2035 voire 2040. Un affaissement de terrain s'était produit en novembre 2021 dans la zone de Tolochenaz et avait interrompu complètement le trafic pendant deux jours et demi avant de reprendre de manière limitée.

Cette option est plus facile à réaliser que la troisième voie prévue jusqu'à présent, a expliqué M. Rösti. De plus, le Conseil fédéral demande 340 millions supplémentaires pour le réaménagement souterrain de la gare de Genève et y assurer un flux de personnes sûr.

Les sénateurs sont allés plus loin. Ils ont approuvé 350 millions supplémentaires, dont 100 millions pour la Suisse romande. Dans cette région, les chantiers n'avancent pas au rythme qu'ils devraient, a critiqué Charles Juillard. Des efforts sont à faire pour améliorer la gestion des projets car cela «devient difficilement défendable».

Il s'agit d'inclure d'autres projets, notamment des améliorations au Pied du Jura, à Genève et sur le noeud de Bussigny. M. Juillard a précisé que ces projets ont déjà fait l'objet d'études préalables et sont au stade de conception. Au grand dam de M. Rösti, le Jurassien a également défendu avec succès des mesures de réparation pour réduire les effets négatifs de l'horaire 2025 en Suisse romande. «Il faut maintenir la confiance des usagers.»

Aussi outre-Sarine

Le reste des fonds supplémentaires est destiné à des travaux en Suisse alémanique, à savoir, 100 millions pour la gare d'Ebikon (LU), 25 millions pour le désenchevêtrement de Pratteln (BL), 15 millions pour la réalisation du Morgartenring (BS) et 10 millions pour le projet de doublement de la voie à Tiefenwinkel (GL). Par 40 voix contre 3, la Chambre des cantons a encore ajouté 100 millions de préinvestissement pour la réalisation du tunnel de Meilibach (ZH).

Dans les montants demandés par le gouvernement, une enveloppe est prévue pour aménager le tunnel de base du Loetschberg sur deux voies sur toute sa longueur d'ici 2035, afin de créer des capacités supplémentaires aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises. Des montants doivent aussi être alloués entre autres à l'aménagement des gares d'Olten (SO) et de Zurich-Stadelhofen.

Le gouvernement veut aussi commencer la planification du projet de tunnel multifonctionnel au Grimsel. Ces moyens sont à prélever sur le fonds d'infrastructure ferroviaire.

Le gouvernement présentera en 2026 son message sur la prochaine étape d'aménagement. Un autre message est attendu en 2030. Les objectifs et l’orientation générale de la «Perspective Rail 2050» devront être pris en compte pour décider ces nouvelles étapes.

Au vote d'ensemble, les différents arrêtés fédéraux ont été acceptés à l'unanimité. Le dossier passe au National.

Deux autres motions

Ce dernier devra aussi se prononcer sur deux textes largement adoptés par les sénateurs. La motion de l'ancien sénateur Olivier Français (PLR/VD) vise à augmenter la capacité et la redondance de la ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève. Malgré la construction du tunnel entre Morges et Perroy, d'autres mesures sont nécessaires, a estimé pour la commission Marianne Maret (C/VS).

La deuxième motion adoptée, de Mathias Zopfi (Vert-e-s/GL), demande que des liaisons sans changement de train soient maintenues depuis le canton de Glaris vers Rapperswil (SG) et Zurich dans le cadre de l'étape d'aménagement 2035.

