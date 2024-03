130 coureurs prennent la fuite après l'annonce d'un contrôle antidopage

Samedi dernier, la course cycliste de Villena, dans la province d’Alicante, a défrayé la chronique. 130 des 182 participants ont abandonné suite à l'annonce d’un contrôle antidopage inopiné.

Parmi les cyclistes inscrits, seulement 52 ont franchi la ligne d'arrivée, un fait qui a alimenté les spéculations. (Image d'illustration) www.FotoOk.it

Les justifications des abandons, allant des crevaisons aux accidents, ont soulevé des doutes puisqu'aucune d'elles n'était visible sur les enregistrements de la course.

Le site Ciclo 21, cité par le quotidien «Marca», a rapporté que l'énorme vague d'abandons a coïncidé avec l'arrivée des agents de la CELAD, la Commission espagnole de lutte contre le dopage.

Parmi les cyclistes inscrits à cette sixième étape du Tournoi Interclubs Vinalopó, seulement 52 ont franchi la ligne d'arrivée, un fait qui a alimenté les spéculations.

«C'est un gag»

L'épreuve, remportée par l’ex-professionnel ukrainien Oleg Chuzdha, est réputée pour son engagement en faveur d’un sport propre et équitable. Un communiqué officiel de l'organisation a pourtant exprimé la fierté d'incarner les valeurs d’un cyclisme intègre.

Álvaro Marzá, arrivé second dans la course a vivement réagi sur les réseaux sociaux : « Contrôle antidopage à Villena = crevaisons et abandons. Ce n’est pas une formule mathématique, c’est la pure réalité. Espérons que des mesures seront prises car c'est un gag. Je tiens à préciser que j’ai passé le contrôle antidopage avec succès. C’est la troisième fois que je me soumets à ce processus. »

Insta @alvaroomarza

Cette polémique souligne encore une fois que même dans les rangs amateurs, la lutte contre le dopage reste un combat difficile à remporter, révélant les enjeux éthiques profonds qui traversent le monde du cyclisme et du sport en général.