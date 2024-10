Chaque année, 185 personnes perdent la vie lors d'activités sportives, indique mardi le nouveau relevé BPA. La plupart des accidents mortels surviennent dans les sports de montagne, suivis des sports d’'hiver et aquatiques.

Avec 84 décès par an en moyenne, les sports de montagne engendrent le plus grand nombre de morts. Dans les sports de neige (38) et les sports aquatiques (31), plusieurs dizaines de personnes perdent la vie chaque année. sda

Valérie Passello

Au total plus de 4400 personnes ont perdu la vie lors d'activités sportives dans les 24 dernières années, précise le Bureau de prévention des accidents (BPA). De 185 en moyenne par an, les chiffres varient toutefois fortement d'année en année.

La météo joue un rôle déterminant, presque tous les accidents mortels survenant à l'extérieur. Par beau temps, les sportifs sont plus nombreux à l'extérieur et le nombre d'accidents est plus élevé.

Cela ne signifie cependant pas que le risque de décès est particulièrement élevé dans ces sports, nuance le BPA. Ces disciplines sont très appréciées en Suisse et sont pratiquées régulièrement par de nombreuses personnes.

Victimes masculines en écrasante majorité

Outre la fréquence et la durée de pratique d'une discipline sportive, le comportement des sportifs a une grande influence sur le risque d'accident. Dans tous les domaines, mis à part les sports équestres, la grande majorité des tués sont de sexe masculin (82%).

D'une part, les hommes pratiquent certains types d'activités plus fréquemment que les femmes. D'autre part ils sont généralement plus enclins à surestimer leurs capacités.

Possible de réduire le risque

Il est cependant possible de réduire le risque d'accident grave ou mortel, assure le PBA. Cela en pratiquant un sport en fonction de ses capacités physiques et techniques, en s'équipant correctement, en faisant des pauses, en ralentissant ou en s'arrêtant en cas de doute.

La statistique des accidents montre il y a une nécessité d'agir dans de nombreux sports. Le site bpa.ch propose des conseils pour réduire le risque d'accident dans plus de 70 disciplines.