Une peine de trente ans de réclusion a été réclamée lundi à Paris contre l'ex-médecin rwandais Sosthène Munyemana. Il est jugé devant la cour d'assises de Paris pour son éventuelle implication dans le génocide au Rwanda en 1994.

Sosthene Munyemana arrivant au palais de justice de Paris, jeudi 23 novembre 2023. KEYSTONE

«La somme des choix de Sosthène Munyemana» entre avril et juin 1994, quand il a fui le Rwanda, «dessine les traits d'un génocidaire», a asséné l'accusation dans un réquisitoire à deux voix, qui avait été entamé vendredi.

Au cours de leur démonstration, les deux avocats généraux, Sophie Havard et Nicolas Peron, ont demandé à la cour de reconnaître l'accusé, aujourd'hui âgé de 68 ans et qui vit dans le Sud-Ouest de la France depuis septembre 1994, coupable de génocide, crimes contre l'humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes, ainsi que pour complicité.

«Rôle central»

Pour eux, «il savait, il a choisi d'apporter son concours au plan génocidaire, a choisi d'occuper un rôle central et incontournable dans ce dispositif».

Sosthène Munyemana se voit reprocher d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement intérimaire institué après l'attentat contre l'avion du président hutu Juvénal Habyarimana, qui a encouragé les tueries commises entre avril et juillet 1994, dans lesquelles plus de 800'000 personnes sont mortes.

On l'accuse aussi d'avoir mis en place des barrières et des rondes à Tumba, dans la préfecture de Butare (sud du Rwanda), au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être tuées, et d'avoir détenu la clé d'un bureau de secteur où étaient enfermés des Tutsi avant leur exécution.

L'accusé conteste

Pendant les débats, Sosthène Munyemana n'a eu de cesse de contester ces accusations, affirmant avoir été un Hutu modéré qui avait au contraire tenté de «sauver» des Tutsi en leur offrant «refuge» dans le bureau de secteur. Sophie Havard a, elle, décrit cet endroit comme un «couloir de la mort».

L'ancien médecin a aussi affirmé avoir tardé à prendre conscience de la radicalisation de certains de ses amis, dont le Premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean Kambanda, condamné définitivement en 2000 par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation au génocide.

L'accusé, «un intellectuel parfaitement éclairé», «ne pouvait ignorer que l'Etat rwandais était devenu le meurtrier de sa population», a rétorqué la magistrate.

Pourtant, Sosthène Munyemana «n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de convaincre (...) qu'il était un modéré avec une équation simple voire simpliste», a-t-elle observé. Il a affirmé avoir fait partie du Mouvement démocratique républicain, mais réfuté avoir adhéré à sa tendance extrémiste, «Hutu Power», évoquant avoir suivi une «troisième voie», favorable aux accords de paix d'Arusha. Une «chimère», selon la magsitrate.

La défense plaide l'acquittement

Au contraire, Sosthène Munyemana a fait le choix de «participer à la bascule du pays dans l'extrémisme, d'aider le gouvernement intérimaire à étendre les massacres dans la préfecture de Butare» et de «participer directement et activement dans le génocide sur le secteur de Tumba», pour l'accusation.

Et ce en raison de sa «fascination pour le pouvoir politique»: «en se mettant au service du projet génocidaire, il espérait en tirer un profit personnel».

«Vous avez eu droit à une construction magnifique, une construction théorique, mécanique, absolument implacable», a tancé ensuite Me Florence Bourg, qui a plaidé, avec Me Jean-Yves Dupeux, l'acquittement pour l'ancien médecin.

Cette construction «peut paraître crédible si on reste tranquillement, confortablement assis dans son fauteuil en 2023», mais elle n'a pas tenu compte «des dilemmes vitaux auxquels étaient confrontés ces gens en 1994», a poursuivi l'avocate, dénonçant une analyse «scandaleusement froide, sans une once d'humanité».

Devant la cour, elle a évoqué la «stratégie de survie» adoptée par son client à l'époque. «Il a fait ce qu'il a pu, dans l'horreur, le chaos. On était dans une situation de danger absolu», a-t-elle souligné.

Me Dupeux a plaidé pour sa part l'"absence d'élément intentionnel» de son client, affirmant qu'il était «tout sauf ethniciste».

hl