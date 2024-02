3000 passagers bloqués sur un bateau au large de l'île Maurice!

Des cas de diarrhée à bord d'un bateau de croisière font sonner l'alarme à l'île Maurice - car le choléra se propage en Afrique australe. Les passagers doivent désormais faire preuve de patience.

Le bateau de croisière «Norwegian Dawn» en 2022. Imago

Plus de 3000 personnes sont bloquées à bord d'un bateau de croisière au large de l'île Maurice, en Afrique de l'Est, en raison d'une suspicion d'épidémie de choléra.

Suite à une série de cas de gastro-entérite à bord du «Norwegian Dawn», les autorités mauriciennes ont refusé au navire l'accostage prévu dimanche dans le port de la capitale Port Louis, après que l'île française de La Réunion ait déjà refusé le navire.

L'Afrique australe connaît actuellement l'une des plus graves épidémies de choléra depuis des années. La plupart des 2184 passagers devaient rentrer chez eux dimanche. Parallèlement, 2279 nouveaux voyageurs devaient initialement embarquer à Port Louis, ont indiqué les autorités portuaires. En outre, 1026 membres d'équipage se trouvent sur le navire.

Des collaborateurs du ministère de la Santé ont prélevé dimanche matin des échantillons sur une quinzaine de personnes à bord. Les résultats des analyses sont attendus mardi. Selon des sources officielles, au moins 14 passagers et un membre d'équipage souffriraient de diarrhée et de vomissements. Ils seraient isolés dans leurs chambres.

La compagnie américaine Norwegian Cruise Line a fait savoir qu'un petit nombre de passagers du «Norwegian Dawn» avaient présenté de légers symptômes de maladie gastrique lors de leur voyage de douze jours depuis l'Afrique du Sud. «En raison de tests supplémentaires exigés par les autorités locales avant l'entrée dans le pays, le gouvernement de l'île Maurice a reporté de deux jours le débarquement pour la croisière actuelle et l'embarquement pour la prochaine croisière, soit au 27 février 2024».

Navire déjà refoulé à La Réunion

Dans une lettre datée de dimanche, dont l'agence de presse allemande a obtenu une copie, le capitaine a informé les passagers qu'ils ne quitteraient pas le navire à Port-Louis dans un premier temps. La compagnie maritime propose des hotlines à ses clients afin de répondre aux questions concernant le changement de réservation pour la suite du voyage de retour.

Les passagers bloqués à l'île Maurice devraient quant à eux bénéficier de nuits d'hôtel gratuites. Les mesures d'hygiène à bord ont été renforcées et toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les clients, l'équipage et les destinations, a ajouté la compagnie de navigation.

Selon la compagnie maritime, le «Norwegian Dawn», construit en 2002 dans le chantier naval allemand Meyer Werft à Papenburg en Basse-Saxe, peut accueillir jusqu'à 2340 invités et 1032 membres d'équipage à bord. Il est parti le 13 février d'Afrique du Sud pour un voyage via Madagascar vers La Réunion et l'île Maurice. Le «Norwegian Dawn» devait ensuite retourner en Afrique du Sud avec ses nouveaux passagers.

Vendredi, les autorités de l'île française de La Réunion avaient déjà refusé l'accès au port au navire en raison des maladies gastro-intestinales. Tant le gouvernement français que l'Agence régionale de santé de l'île ont estimé que la situation sanitaire à bord du navire n'était pas satisfaisante.

«Ils devaient savoir qu'il y avait un problème»

Les autorités auraient proposé d'envoyer des médecins à bord et de procéder à des tests. Suite à cela, la compagnie maritime a décidé d'annuler l'escale prévue pour quelques heures seulement et de continuer directement vers l'île Maurice, a expliqué la préfecture de l'île.

Les autorités portuaires de l'île Maurice ont confirmé que le «Norwegian Dawn» était arrivé à l'île Maurice dès samedi soir vers 18 heures en raison de l'arrêt manqué. Les passagers du bateau de croisière ont réagi de différentes manières à la situation. «Tout est normal et nous nous amusons», a déclaré un client mauricien à la dpa, tout en critiquant le manque de communication à bord et de la part du tour-opérateur.

Un couple de l'île de La Réunion, qui avait embarqué au Cap, a également critiqué la communication. «À peine avions-nous quitté Le Cap qu'ils devaient savoir qu'il y avait un problème. Le buffet avait disparu. On nous a servis avec des gants. Il y avait des rumeurs de gastro-entérite», a raconté le mari à la dpa.

«Nous devions descendre à La Réunion le samedi. Le matin, on nous a dit que le bateau irait plutôt à l'île Maurice. Nous étions un peu inquiets. Finalement, nous pensions que nous allions descendre à l'île Maurice et rentrer à La Réunion. C'est alors que nous avons soudain appris que les autorités sanitaires allaient monter à bord. Ce n'est que très tard qu'elles ont mentionné la suspicion d'une épidémie de choléra».

Pire épidémie de choléra en Afrique australe

Le choléra est provoqué par une bactérie qui produit une toxine dans l'intestin. Elle se propage principalement par l'eau potable et les aliments contaminés. De nombreuses infections sont asymptomatiques, mais dans les cas graves, la perte importante de liquide et de sel peut entraîner en quelques heures un collapsus circulatoire, des crampes musculaires, voire un choc et la mort.

L'Afrique australe connaît depuis des mois l'une des pires épidémies de choléra depuis des années. Dans les 13 pays touchés, environ 200 000 cas de maladie et plus de 3000 décès ont été signalés jusqu'à la mi-janvier. L'île Maurice était en état d'alerte maximale suite à l'apparition de cas aux Comores.