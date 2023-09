4 morts en une semaine de vendanges : que se passe-t-il en Champagne ?

Quatre personnes travaillant aux vendanges en Champagne sont décédées ces derniers jours, certaines a priori par arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès des parquets de Reims et Châlons-en-Champagne, qui ont diligenté des enquêtes sur les circonstances de ces morts, survenues dans un contexte de fortes chaleurs.

Vendanges dans un vignoble de Champagne, à Ludes, dans le département de la Marne, le 8 septembre 2023. FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

«Deux hommes ont trouvé la mort ces derniers jours alors qu’ils étaient aux vendanges sur notre ressort», a indiqué le parquet de Châlons-en-Champagne dans un communiqué.

«Aucune infraction n’a été relevée pour le moment, ni aucune autopsie ordonnée au regard des constatations médicales effectuées par les services de secours», a-t-il ajouté.

Une femme est quant à elle décédée à son domicile, «un malaise ayant été rapporté les jours précédents pendant les vendanges», selon le communiqué. Enfin «un autre homme a fait un malaise et se trouve hospitalisé».

Des enquêtes en cours

«Des enquêtes sur les circonstances des décès survenus sur le temps de travail sont en cours par la MSA (mutualité sociale agricole)», a souligné le parquet, qui ne se prononce pas sur la possibilité que les fortes chaleurs aient un lien avec ces morts.

«Les gens ne viennent pas en vendange pour y perdre la vie»

«Je suis très ému», a réagi auprès de l'AFP Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons de Champagne. «Les gens ne viennent pas en vendange pour y perdre la vie.»

«Il sera peut-être avéré que le soleil y est pour quelque chose», mais «avec 120'000 personnes qui affluent en quinze jours», «forcément il se passe des choses», a-t-il dit, évoquant «un à deux morts par arrêt cardiaque ou rupture d'anévrisme chaque année» lors des vendanges.

Une 4e victime à déplorer sur le ressort du parquet de Reims Un vendangeur de 19 ans, qui «a chuté d’un enjambeur» le 8 septembre à Rilly-la-Montagne (Marne) est décédé à l'hôpital.

L'autopsie n'a pas révélé «de trace de traumatisme à la suite de la chute», a précisé le parquet.

«On est en train de faire des analyses complémentaires pour établir les causes du décès», a-t-il ajouté. Montre plus

«De plus en plus de gens arrivent et ne sont pas en condition physique pour faire un travail extérieur: des jeunes qui ne déjeunent pas le matin, qui ne se désaltèrent pas, qui sont sous médicament, qui travaillent torse nu», ajoute-t-il.

La Champagne, où les vendanges ont débuté début septembre, a enregistré la semaine passée des températures supérieures à 30 degrés, inhabituelles à cette époque.