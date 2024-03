Un micro-appartement à New York d'une superficie de seulement 5 mètres carrés et loué 1200 dollars par mois a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

«Je peux presque toucher les deux murs», constate Omar Labock, agent immobilier et influenceur. Capture d'écran Instagram

Un influenceur a partagé sur son profil Instagram ce qu'il prétend être le plus petit appartement de New York. Ce «logement» minuscule, ne mesurant que 5 mètres carrés, ne dispose ni de cuisine, ni de salle de bain, ni de toilettes. «Je peux presque toucher les deux murs», constate Omar Labock, agent immobilier et influenceur.

Malgré sa taille, cet espace en forme de couloir dispose tout de même d'une fenêtre, offrant un accès à une échelle de secours typique de New York.

L'accès aux commodités se fait à travers un couloir étroit. La salle de bains est partagée avec les occupants du même étage, voire de l'ensemble de l'immeuble, d'après Omar Labock.

Dans les commentaires, personne ne peut s'imaginer louer cet appartement «minable»: «Les cellules de prison sont plus grandes», commente un internaute. «C'est un crime», renchérit un autre. Certains supposent que ce «placard» a été transformé en une location frauduleuse.

Ces «appartements-placards» pourraient en effet être illégaux, car la ville de New York impose une taille minimale pour les logements locatifs de 27,9 mètres carrés.

Malgré tout, ces micro-appartements pourraient répondre à un besoin de logements abordables pour les personnes à faible revenu. Le loyer moyen pour un studio de 40 mètres carrés à New York est d'environ 3000 dollars. Or, les salaires dans cette ville américaine ne sont pas plus élevés qu'en Suisse.