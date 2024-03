53 ans après la mort de son frère, il récupère un souvenir inestimable

Une vieille chaussure de trekking a une valeur inestimable pour Reinhold Messner : plus de 50 ans après la mort de son frère Günther, sa deuxième chaussure est enfin arrivée à la maison. Les théories du complot sur l'accident sont ainsi définitivement balayées.

Après presque deux ans d'attente, Reinhold Messner a reçu la deuxième chaussure de son frère décédé, comme le montre une vidéo sur Instagram. «Aujourd'hui, la deuxième chaussure de Günther est enfin arrivée du Pakistan», a écrit l'homme de 79 ans dans son message. La chaussure est parvenue au Tyrolien grâce à l'alpiniste pakistanais Liver Khan. Messner n'a pas pu se rendre au Pakistan. Visiblement ému, il manipule la chaussure usée de son défunt frère.

Pour mémoire, les deux frères effectuaient une randonnée dans l'Himalaya le 29 juin 1970. Cette expédition devait les mener au Nanga Parbat, à 8 125 mètres d'altitude. Cependant, cette aventure s'est fatalement terminée pour Günther Messner, alors âgé de 24 ans. Le jeune homme s’est senti mal et a été emporté par une avalanche.

Après que Reinhold Messner soit parti seul, son frère l'a suivi spontanément et l'a rejoint. En raison de la vitesse d'ascension élevée de Reinhold, Günther n’a pas tenu la distance. De plus, il ne disposait pas d'un équipement suffisant, ni de vêtements chauds, ni de nourriture.

«Pas abandonné»

Après la découverte de la première chaussure de Günther en 2005, les habitants de la région ont découvert la seconde chaussure sur le glacier Diamir en 2022. À l'époque, Reinhold n'avait reçu qu'une photo. Il aurait aimé récupérer la chaussure lui-même et la ramener chez lui. Mais il n'en a rien été.

Au cours des 20 dernières années, plusieurs découvertes ont permis de retrouver la trace du malheureux randonneur. Selon Messner, ses ossements ont été découverts en 2004 à 4 300 mètres d'altitude. Les restes ont ensuite été incinérés et dispersés dans la montagne.

En 2005, la première chaussure d'alpinisme, taillée sur mesure pour l'expédition de l'époque, a été découverte. Elle se trouve désormais dans une sorte de chapelle dans l'un des musées de Messner, au château de Sigmundskron, près de Bolzano en Italie. «La découverte des ossements et d'une botte prouve sans l'ombre d'un doute que Günther est mort pendant la descente et que je ne l'ai pas abandonné pendant l'ascension", avait déclaré Messner à l’époque.

«Je pense à toi»

Il y a près de 20 ans, les circonstances de la mort de Günther Messner avaient défrayé la chronique. Reinhold Messner était sous le feu des critiques car certains l’accusaient de ne pas avoir suffisamment pris soin de son frère lors de cette tragique randonnée. La question était aussi de savoir où et comment le frère du Tyrolien est réellement décédé.

Pendant de nombreuses années, Messner a été accusé d'avoir abandonné son frère afin d’atteindre le sommet. Messner, quant à lui, a toujours souligné que lui et son frère étaient descendus de l'autre côté de la montagne par nécessité, après avoir atteint le sommet ensemble.

Les endroits où les os et la première chaussure ont été retrouvés le prouvent, souligne encore l'alpiniste. La deuxième chaussure a été retrouvée non loin du lieu de l'accident. Cela s’explique par le fait que les glaciers sont en mouvement constant et se déplacent vers le bas au fil du temps. Selon Messner, l'emplacement de la deuxième chaussure réfute définitivement les théories du complot concernant Günther et la tragédie du Nanga Parbat. L'alpiniste de l'extrême écrit : «Günther, je te remercie et je pense à toi».