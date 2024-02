Un ressortissant espagnol de 50 ans, en possession de 6,6 kilos de cannabis, a été interpellé le 6 février dernier lors d'une opération de contrôle commun des douanes françaises et suisses. Son véhicule a été intercepté au péage autoroutier de Fontaine, près de Belfort.

Un ressortissant espagnol de 50 ans, en possession de 6,6 kilos de cannabis, a été interpellé le 6 février dernier lors d'une opération de contrôle commun des douanes françaises et suisses. (image d'illustration) PantherMedia / Nils Weymann

Les douaniers ont constaté, lors de la fouille, que 410 grammes bruts de marijuana avaient été placés sous la banquette arrière du véhicule, indiquent vendredi les Brigades de surveillance de la Douane française et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué commun.

L'homme a été emmené au poste frontière de Boncourt-Delle pour une vérification plus approfondie. Les experts ont alors encore trouvé quelque 1090 grammes bruts de marijuana et 5100 grammes bruts de haschich dans un dossier des sièges avant de la voiture. L'individu a reconnu les faits.

L'Espagnol a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction du territoire français. Il devra par ailleurs payer 21'000 euros (environ 20'000 francs) d'amende. Son véhicule a été confisqué.

Des contrôles conjoints des douanes françaises et suisses ont lieu régulièrement sur le territoire frontalier de l'arc jurassien et de la Franche-Comté. Ce genre de contrôle permet de mettre en commun les moyens techniques et les ressources en personnel afin d’amplifier les capacités d’intervention et de détection des fraudes et de rendre encore plus efficient le dispositif sécuritaire sur l'ensemble de la région.

st, ats