La station valaisanne de Haute-Nendaz a résonné aux sons de plus de 90 cors des Alp'es ce week-end à l'occasion de la 23e édition du festival international consacré à cet instrument. Le concours a été gagné par le vaudois Christofer Borloz qui y participait sans succès pour la neuvième fois.

Les Suisses occupent les trois places du podium du concours qui s'est déroulé sur deux jours. (archives)

Les Suisses occupent les trois places du podium du concours qui s'est déroulé sur deux jours, les dix meilleurs du samedi se retrouvant en finale dimanche. Il est vrai que les Helvètes constituaient l'essentiel des concurrents, âgé de 11 à 80 ans, mais il y avait aussi des Français et des Américains, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Cette édition a été marquée par des performances musicales d'exception et une atmosphère extrêmement chaleureuse et conviviale, précisent-ils. Les spectateurs ont notamment eu droit, en parallèle au concours, à des morceaux d'ensemble et à un cortège réunissant près d'une centaine de cors des Alpes.

