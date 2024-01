Une petite fille de quatre ans, Zara, originaire de la République tchèque, est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune «alpiniste» à atteindre le camp de base du redoutable mont Everest.

La petite Zara ne se laisse visiblement pas impressionner par la montagne. Photo du web

Accompagnée de son père et de son frère Saša, âgé de sept ans, Zara a parcouru plus de 270 kilomètres avec une différence d'altitude de plus de 20'000 mètres et a dû faire face à des défis extrêmes, notamment des températures qui ont chuté à -25 degrés Celsius au camp de base.

La famille, qui vit dans une région rurale de Malaisie, a préparé Zara à la formidable randonnée himalayenne grâce à une approche parentale unique.

Entraînement intensif et bains glacés

L'éducation précoce de la fillette a été marquée par des marches quotidiennes de 5 à 10 kilomètres, dès son plus jeune âge. Elle a notamment parcouru plus de 2'200 kilomètres dans la jungle en 2023. Et Zara s'est habituée au froid en ne se baignant que dans de l'eau glacée.

Pas étonnant donc qu'elle ait, selon le récit de son frère, «dépassé d'autres marcheurs» durant le périple, et qu'elle soit parvenue à gravir plusieurs sommets de 5'000 mètres.

Grâce à son exploit, Zara bat, à quatre ans et cinq mois, le record détenu par l'Indienne Prisha Lokesh Nikajoo, qui est arrivée au camp de base de l'Everest à l'âge de cinq ans, en 2023.