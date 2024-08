L'acteur et peintre Rolf Knie fête ce vendredi son 75e anniversaire. Loin d'être fatigué de la scène, il se lancera l'année prochaine dans une nouvelle tournée en Suisse alémanique avec sa pièce de théâtre «Charleys Tante».

Acteur et peintre, Rolf Knie est né à Berne et appartient à la sixième génération de la dynastie du cirque Knie. ATS

L'énergie lui est donnée par le public qui rit, et par le fait de savoir «que demain tout peut s'arrêter», dit-il dans un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS.

En dehors de la scène, Rolf Knie se consacre en premier lieu à la peinture. Ses nombreuses passions «s'enrichissent mutuellement». «Les médias ont toujours eu du mal à me mettre dans une case».

Entre Berne et les Baléares

Rolf Knie est né à Berne et appartient à la sixième génération de la dynastie du cirque Knie. Il a passé sa scolarité primaire, et donc la majeure partie de son enfance, à Belp, près de la capitale. On ne l'entend plus parler le dialecte, mais il a conservé un attachement à la région: «Cela va si loin que je trouve érotique qu'une femme parle le bernois», dit-il.

Aujourd'hui, Rolf Knie vit avec sa troisième épouse Belinha Knie à St. Gallenkappel, près de Zurich. Auparavant, il a passé plus de trois décennies à Majorque.

Pour la peinture, l'île était l'endroit parfait pour lui: «Là, j'étais loin des regards, personne ne me connaissait». Le tourisme de masse et la chaleur, entre autres, l'ont toutefois poussé à revenir en Suisse.

«Je voulais revenir à mes racines», souligne Rolf Knie, en référence à Rapperswil dans le canton de Saint-Gall, la commune voisine de son domicile. C'est là que se trouve, outre son atelier, l'entreprise familiale, la Schweizer National-Circus AG. Il l'a quittée en 1983.

A l'époque, Rolf Knie était encore sur la piste du cirque avec le clown Gaston et présentait chaque année de nouveaux numéros. Lorsque leur contenu a commencé à se répéter, ils ont tiré un trait: «Nous avions peur d'ennuyer le public».

Avec Pipo Sosman, ils ont composé leur propre programme, «mariage entre le cirque et le théâtre». Ils l'ont présenté plus de 400 fois et se sont «bien amusés». Malgré tout, la collaboration du trio a finalement cessé, pour des raisons interpersonnelles.

«Mon père m'a marqué»

Après la séparation, Rolf Knie n'est pas resté inactif: la première tournée de «Charleys Tante» en 1988 a été suivie d'une autre production scénique. Il a également participé à des films et s'est essayé à la sculpture. Il y a cinq ans, il a remporté le Prix Walo d'honneur pour l'ensemble de son œuvre.

Et il n'est jamais resté très loin du cirque: avec son fils Gregory, il a fondé en 2002 le cirque d'hiver «Salto Natale» et en 2011, le cirque érotique «Ohlala». Son unique descendant dirige désormais les deux projets.

Mais Rolf Knie n'est jamais retourné à l'entreprise familiale, bien qu'un congé de deux ans seulement était prévu à l'origine. Il a été confronté à des réactions mitigées de ses proches: «Certains étaient certainement contents que je ne revienne pas», dit-il.

Mais il a pu compter sur le soutien de son père, Fredy Knie senior. «Mon père m'a marqué», dit-il. Il lui a appris la discipline et le respect, il a été son grand modèle. Fredy Knie est décédé en 2003.

miab, ats