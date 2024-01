À 93 ans, cet Irlandais est aussi en forme qu'un homme de 40 ans!

Si vous vous sentez déjà fatigué à l'idée de chausser vos chaussures de course, il existe peut-être un moyen de vous motiver: pensez à Richard Morgan, un Irlandais âgé de 93 ans, mais qui est aussi en forme que s'il n'avait que 40 ans. Et il faut dire qu'il n'a commencé à s'entraîner qu'à l'âge de 73 ans.

Richard Morgan, aujourd'hui âgé de 93 ans, lors d'un test avec une équipe de chercheurs. Lorcan Daly/ X

Un Irlandais de 93 ans est tellement en forme qu'il est devenu le sujet d'une étude. Et peut-être pourra-t-il même motiver certaines personnes réticentes à faire de l'exercice. Après tout, il n'est jamais trop tard pour commencer à se bouger régulièrement.

Richard Morgan n'a commencé à le faire qu'après avoir dépassé l'âge de 70 ans et sa condition physique est aujourd'hui comparable à celle d'hommes en bonne santé de moins de la moitié de son âge. Selon les médecins, cet homme de 93 ans, champion d'aviron en salle, a le cœur et le corps d'un homme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, rapporte le Washington Post.

Richard Morgan s'entraîne régulièrement sur son rameur. Washington Post/X

Rien d'étonnant à cela : Morgan est constitué à 80 % de muscles, avec un taux de graisse corporelle de 15 %.

153 battements par minute

Lorsqu'une équipe de chercheurs de l'université de Limerick a relié cet homme de 92 ans à un appareil de surveillance des signes vitaux et lui a fait effectuer l'équivalent de 2'000 mètres sur un rameur, le résultat a été surprenant.

La fréquence cardiaque de Morgan était de 153 battements par minute, ce qui est beaucoup plus élevé que ce à quoi on pourrait s'attendre à cet âge et, selon les auteurs, l'une des valeurs les plus élevées jamais mesurées pour une personne aussi âgée.

«Ce fut l'une des journées les plus inspirantes que j'aie jamais passées au laboratoire», a déclaré Philip Jakemen, professeur de vieillissement en bonne santé et de nutrition. Il est l'un des auteurs de l'étude Morgan publiée dans le Journal of Applied Physiology.

L'article indique que l'homme a atteint ses capacités remarquables grâce à un entraînement régulier, mais relativement modéré, dans le cadre d'un système pyramidal.

Le champion d'aviron n'exagère pas

Morgan s'entraîne sur le rameur en moyenne 40 minutes par jour: environ 70 % du temps, il maintient un rythme calme, 20 % du temps, il passe à un rythme moyen, et seulement les 10 % restants, il travaille dur. En plus de l'aviron, le puissant Irlandais fait des fentes et des flexions avec des haltères deux ou trois fois par semaine, jusqu'à ce que ses muscles soient fatigués.

Il mange également un peu plus de protéines que la quantité journalière recommandée. Selon son petit-fils Lorcan Daly, son grand-père s'est mis au fitness sans y avoir vraiment réfléchi: à l'âge de 73 ans, il a décidé sur un coup de tête d'accompagner son autre petit-fils, rameur à l'université, pour faire de l'exercice.