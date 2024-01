Des dizaines de personnes se sont jetées dans les eaux glacées de Boston lundi conformément à une tradition vieille de 120 ans: le plongeon polaire, dit «Polar Plunge» en anglais, du Nouvel An.

Un homme prend part aux festivités annuelles "L Street Brownies", plongeant dans l'eau glacée de Boston, le 1er janvier 2024 Des personnes plongent dans l'eau glacée du port de Boston, le 1er janvier 2024

Le son des cornemuses a accompagné les nageurs téméraires qui ont plongé dans une eau d'à peine six degrés pour fêter le début de la nouvelle année.

Casque de hockey vissé sur la tête, maillot de leur équipe fétiche sur le dos ou déguisés en Père Noël, les courageux ont sorti leur plus beau costume pour braver le froid et rendre en même temps hommage à leurs proches disparus pendant l'année écoulée.

«En commençant la nouvelle année de cette manière, j'ai l'impression de sortir de l'eau et de renaître. Vraiment. Je veux dire, je me les pèle mais je me sens vraiment bien», a déclaré à l'AFP Ruth Tannert, 65 ans, originaire de Roslindale dans le Massachusetts.

Cette tradition de plonger dans des eaux glaciales comme un «ours polaire» est répandue à travers l'Amérique mais le club qui se fait appeler «L Street Brownies» se targue d'être l'un des plus anciens, comptabilisant 120 ans de plongeons annuels depuis 1904.

