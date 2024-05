(ETX Daily Up) – A l'occasion de la journée mondiale du vélo le 3 juin prochain, la capitale de la Toscane lance un programme d'incitation à préférer le vélo à la voiture en promettant même de faire gagner de l'argent aux cyclistes.

Florence veut inciter ses habitants à préférer le vélo plutôt que la voiture. VvoeVale / Getty Images

Dans un pays desservi par une pléiade de constructeurs automobiles aux noms légendaires tels que Ferrari, Fiat, Alfa Romeo, Lamborghini, Lancia ou encore Maserati, tous ayant participé à associer la culture italienne à celle d'une passion pour la voiture et la vitesse en général, cette initiative de la ville de Florence a de quoi surprendre. La capitale de la Toscane entend en effet inciter ses habitants à laisser la voiture au garage pour préférer le vélo.

La municipalité a consacré pas moins de 1,2 million d'euros à la mise en place d'un programme, intégré à un projet global dédié à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce dernier devrait intéresser tous ceux à la recherche d'un bon plan pour arrondir leurs fins de mois sans grande difficulté. Nom de code: Pedala, Firenze ti premia. Comprendre: pédalez, Florence vous récompense. Très concrètement, il s'agit d'obtenir quelques euros dès lors que l'on décide de ne plus appuyer sur un accélérateur mais plutôt sur une pédale. La ville italienne promet de distribuer jusqu'à 30 euros par mois à chaque cycliste.

Pour prouver que l'on a troqué la voiture contre le vélo, les résidents de Florence, qu'ils soient salariés ou étudiants, mais aussi tous ceux qui habitent dans l'agglomération comme Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino ou Signa, doivent télécharger une application smartphone développée spécifiquement pour ce programme. Celle-ci est associée à un kit (Pin Bike) que l'on obtient après une inscription réalisée et comprenant un capteur bluetooth, un support smartphone à installer sur le guidon ainsi que des feux de signalisation.

Disponible à compter du 13 mai prochain, ce dispositif permet de comptabiliser les kilomètres réalisés à vélo. On peut alors obtenir vingt centimes d'euros par kilomètre pour un trajet entre le domicile et le travail, ou l'université. Cinq centimes d'euros sont ajoutés si on continue de prendre le vélo pour d'autres trajets dans l'agglomération de Florence en dehors d'un itinéraire habituel. Et les participants peuvent espérer encore davantage s'ils font partie de ceux ayant engrangé le plus de points sur un mois. L'app prévoit de confier chaque mois 100 euros à 200 utilisateurs ayant parcouru le plus de distance à vélo mais aussi à ceux ayant participé à des événements autour de l'écomobilité.

