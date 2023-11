Lyon abritera 32 installations qui illumineront la ville du 7 au 10 décembre pendant la Fête des Lumières (archives). ATS

La Fête des lumières de Lyon, qui accueille près de deux millions de visiteurs chaque année veut, en 2023, davantage se tourner vers les quartiers, les plus jeunes ou les personnes en situation de handicap.

«La Fête des lumières doit être ouverte à tous et à toutes», a insisté le maire écologiste Grégory Doucet lors d'une présentation à la presse des 32 installations qui illumineront la ville du 7 au 10 décembre.

«On a déployé la fête sur de nouveaux quartiers, La Duchère ou Les Etats-Unis», plus populaires que le périmètre classique des festivités – Presqu'île, Vieux Lyon et parc de la Tête d'Or, a-t-il notamment souligné.

Environ 400 habitants ont d'ailleurs été associés à la création de l'oeuvre «Le Soleil de la Duchère», et leurs doubles lumineux «des fantômes bienveillants» seront projetés dans le coeur du quartier.

Logique d'inclusion

Dans cette logique d'inclusion, une oeuvre vidéo mettra à l'honneur le «visual vernacular», un art de la communauté sourde et mal entendante. «C'est une vraie reconnaissance de notre culture et de notre art», a salué son cocréateur, l'artiste sourd Anthony Guyon.

Des équipes accompagneront par ailleurs les personnes en situation de handicap sur certains parcours, des casques en audiodescription et des gilets vibrants (pour faire ressentir les émotions) pourront aussi leur être proposés.

Pour les plus jeunes, les horaires ont été modifiés, afin qu'ils puissent profiter plus tôt du spectacle «Toys in space», inspiré d'un programme de la Nasa qui, en 1985, avait envoyé des jouets dans l'espace.

D'énormes bulles de savon, des geysers, de «mignonnes» sculptures roses imaginées par l'artiste multicartes Philippe Katerine, des films des frères Lumière réinterprétés par l'intelligence artificielle... Complèteront le programme de ce festival financé à plus de 2,2 millions d'euros par la Ville et 1,2 million par des mécènes.

La Fête des lumières tire sa source d'une tradition catholique, visant à remercier la Vierge Marie, protectrice de la cité, chaque 8 décembre en déposant un lumignon à sa fenêtre. Depuis une quarantaine d'années, elle donne lieu à des créations lumineuses qui attirent désormais deux millions de visiteurs, dont 10% d'étrangers.

ATS