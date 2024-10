Les aurores boréales pourraient être de retour ce week-end!

Dans la nuit de samedi à dimanche, des aurores boréales pourraient être visibles jusqu'en Suisse. Actuellement très actif, le soleil vient d'éjecter à deux reprises de grandes quantités de plasma dans l'espace.

Des aurores boréales étaient visibles au-dessus de Daillens (VD) (archives). sda

ATS

Deux éjections de masse coronale, c'est-à-dire d'énormes nuages de plasma solaire, sont en route vers la Terre, mais «nous ne savons pas s'il s'agira d'un impact direct ou d'un tir rasant», a indiqué vendredi Sami Solanki, directeur de l'Institut allemand Max Planck pour la recherche sur le système solaire. L'une des éjections est attendue samedi à l'aube, l'autre samedi soir, a-t-il ajouté.

Lorsque des éjections de masse coronale atteignent la Terre, elles peuvent générer des tempêtes géomagnétiques. L'agence météorologique américaine NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) s'attend à des tempêtes de catégorie G3. Les aurores polaires visibles dans une grande partie de la Suisse en mai ont été déclenchées par une tempête de catégorie G5, la plus élevée.

M. Solanki précise que même dans le cas d'éjections massives se propageant en direction de la Terre, on ne peut dire à l'avance que de manière très imprécise quelle sera leur intensité ou à quelle vitesse elles se propageront.

On ne peut être plus précis qu'une demi-heure environ avant l'arrivée des particules de plasma sur la Terre, lorsque les satellites peuvent les mesurer à une distance d'environ un million de kilomètres. Actuellement, l'Agence spatiale européenne (ESA) travaille sur une sonde qui observera le Soleil en permanence depuis une position latérale et devrait permettre de meilleures prévisions.

ceel