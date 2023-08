Le voyage vers le sud – ainsi qu'en sens inverse – s'est transformé en une véritable épreuve de patience pour de nombreux automobilistes. Que ce soit en direction du sud ou du nord, ces derniers sont restés bloqués dans les bouchons pendant des heures samedi.

Le tunnel du Gothard est régulièrement bouchonné durant les vacances (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

En raison d'une surcharge de trafic, le Touring Club Suisse a signalé dès samedi, peu après 09h00, un bouchon de dix kilomètres sur l'autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri. Cela correspondait à un temps d'attente d'une heure et 40 minutes au portail nord du tunnel.

Jusqu'au samedi midi, la file de voitures a atteint 13 kilomètres, faisant grimper le temps d'attente à deux heures et dix minutes. Le TCS a recommandé aux automobilistes d'emprunter l'autoroute A13 et l'axe du San Bernardino en direction des Grisons et de l'Italie. Cet axe était toutefois également surchargé.

Les automobilistes ont également dû faire preuve de patience au poste frontière de Chiasso-Brogeda (TI) à la sortie vers l'Italie, où un bouchon de deux kilomètres s'était formé samedi matin. En Suisse romande, il y a également eu de l'attente au poste frontière de Bardonnex (GE), en direction de la France.

Un long bouchon s'est aussi formé devant le portail sud du tunnel du Gothard, en direction du nord. Samedi vers midi, il atteignait huit kilomètres entre Faido et Airolo, ce qui représente un temps d'attente de plus d'une heure. Après midi, le bouchon s'est réduit à sept kilomètres.

D'autres tronçons autoroutiers ont atteint les limites de leurs capacités samedi. Sur l'autoroute A1, un chantier a par exemple provoqué des perturbations dans les deux sens entre Estavayer-le-Lac et Yverdon-Sud. Des surcharges de trafic temporaires ont également été signalées samedi midi par le TCS sur l'A1 dans la région de Berne ainsi qu'à l'embranchement Limmattal et Gubrist et entre Niederbipp et Oensingen.

mabe, ats