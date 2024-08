La colère, la peur, et la désagréable impression que «ça ne s'arrête jamais»: à Paris, au lendemain de l'attentat contre une synagogue de La Grande-Motte (Hérault) en plein shabbat, la communauté juive réclame justice, et s'inquiète de son avenir en France.

L'auteur présumé de l'attentat contre la synagogue de La Grande-Motte a été arrêté samedi. AFP

AFP Marc Schaller

«Je suis en colère», réagit dimanche, la voix presque éteinte, Laurent Guez, habitant du 19ème arrondissement à Paris, «c'est de la haine, y'a pas de mot». Le quinquagénaire est abattu: «Les actes antisémites se suivent, après Rouen, La Grande-Motte, dans le métro, dans la rue...ça ne s'arrête jamais».

Agent de sûreté à l'aéroport de Roissy, Laurent s'entend «avec tout le monde, toutes les religions». Il déplore que certains fassent «trop d'amalgames» avec «ce qui se passe au Proche-Orient».

Le président du Consistoire central israélite de France, Elie Korchia, fait le même constat: «On peut comprendre qu'il y ait une critique de la politique d'Israël, comme dans toute démocratie, mais ici ce sont des Juifs de France qui sont pris pour cibles». «Cela nous rappelle les pires heures des années 80, au moment de l'attentat de la rue Copernic par exemple», poursuit-il.

«Le déni de l'antisémitisme par respect pour les Gazaouis»

Charlie, 41 ans, explique avoir longtemps été «dans le déni de l'antisémitisme» notamment «par respect pour la souffrance des Gazaouis». Cette employée dans l'audiovisuel, qui donne un prénom d'emprunt, raconte avoir même passé sous silence «des croix gammées dans l'école de (ses) enfants».

Elle dit avoir intégré une «judéité discrète», demandant à ses enfants de «parler doucement dans la rue quand on évoque ma famille en Israël». Mais la multiplication des actes antisémites, en forte hausse depuis le 7 octobre, et parmi eux le viol d'une adolescente juive à Courbevoie en juin, a provoqué un déclic, et depuis elle a décidé de ne plus se taire.

Charlie s'inquiète, comme beaucoup de personnes rencontrées par l'AFP, de la parole de certains politiques qui «attisent la haine des Juifs». Les critiques contre LFI, qui rejette les accusations d'antisémitisme, sont légion.

«On se demande si on part ou pas»

«On a très peur, on se demande si on part ou pas», témoigne Aliza, 19 ans, elle aussi sous un faux prénom. La jeune femme a été agressée dans le métro parisien après le 7 octobre: «On m'a dit +sale juive, tu crèves, Hitler n'a pas fini le travail+. J'étais paralysée, je n'ai même pas pu répondre».

La volonté de partir, Geoffroy Boulard, maire du 17ème arrondissement qui compte une très importante communauté juive, «des plus libéraux aux plus traditionalistes», entend beaucoup de familles l'exprimer. Cet élu constate que «toute la communauté est inquiète, mais quand on attaque un Juif en France, c'est la France qu'on attaque».

Devant un supermarché cacher du nord de Paris, Eric, 57 ans, s'énerve: «On arrête des gens, et après la justice ne suit pas», déplore-t-il, donnant l'exemple d'un homme proférant des insultes antisémites en juin dans le métro, qui ne sera jugé «qu'en janvier».

«Ma fille est obligée de changer de nom»

Dans l'Hérault, le même dégoût habite Patrice Bitton, qui se dit «un peu plus apaisé» après l'arrestation samedi de l'auteur présumé de l'attentat contre la synagogue de La Grande-Motte, mais se demande «comment la justice va traiter ça».

«On est dans un contexte anxiogène qui nous amène à nous questionner sur notre vie quotidienne. Ma fille est obligée de changer de nom quand elle commande sur les plateformes, à manger ou un trajet en voiture. Nous avons changé notre nom sur la boîte aux lettres. On est obligés de réorganiser notre vie. C'est dingue, on est en France.»

A l'appel de plusieurs organisations comme Golem, SOS Racisme ou la LDH, une centaine de personnes se sont rassemblées dimanche soir devant la mairie du 19e arrondissement de Paris.

Deux anciens députés frondeurs de LFI, Danielle Simonnet et Alexis Corbière ont participé au rassemblement, a constaté l'AFP.

«On a besoin d'être ensemble, de se sentir solidaires dans ce climat d'angoisse», a déclaré Emmanuel Sanders, porte-parole de Juifs et Juives Révolutionnaires (JJR), tout en jugeant «dramatique» que «les politiques de tout bord renvoie l'antisémitisme à l'autre camp».