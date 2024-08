Quotidien et TPMP ont offert à leurs fans un petit show promotionnel atypique le 27 août dernier sur les réseaux sociaux.

L'équipe de « Baba » a vite répondu aux railleries de ses concurrents. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Marc Schaller

L'émission de TMC a d'abord publié en ligne deux affiches montrant son animateur star, Yann Barthès, et l'un de ses chroniqueurs, Jean-Michel Aphatie, tout souriant et décontractés avec au-dessus de leurs têtes des remarques cinglantes prononcées à leur égard par Cyril Hanouna ou d'autres figures de C8.

« Yann Barthès a peur du direct », pouvait-on ainsi lire sur la première image, tandis que la deuxième indiquait : « Jean-Michel Aphatie, le pape de la bien-pensance ».

L'équipe de « Baba » a vite répondu aux railleries de ses concurrents et repris les mêmes affiches à sa sauce sur ses comptes officiels, remplaçant le texte par des remarques encore plus « darkas », du type : « Yann Barthès sans son oreillette, c'est Jean-Marc sans Jeff Panacloc », ou encore : « Avant, Jean-Michel Aphatie me lustrait les glaouis, j'étais obligé de lui donner une peau de chamois ».

TPMP est de retour le 2 septembre 📺 pic.twitter.com/WbpH0GMVs4 — TPMP (@TPMP) August 27, 2024

TPMP, qui doit cesser de diffuser le 28 février 2025 après de nombreux dérapages, a aussi accentué sa critique liée au direct, ajoutant : « TPMP de retour en (vrai) direct... », alors que C8 s'était engagée devant l'Arcom à diffuser l'émission avec un différé dans le cadre de sa candidature au renouvellement de sa fréquence.

Quotidien a ensuite poursuivi sa promotion originale le 28 août avec de nouvelles affiches montrant d'autres chroniqueurs et remarques peu élogieuses envers l'émission, comme « les audiences de Quotidien sont en chute libre », ou encore « il n'y a pas de journalistes chez Quotidien ». Or, à l'instar du ton ironique et mordant du show de TMC, les personnes figurant sur ces publicités ne semblent pas troublées par ce qu'il s'affiche au-dessus d'elles. A quelques jours de la rentrée, reste à voir jusqu'où ira cette campagne !