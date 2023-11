Au restaurant romain «Fiuto», l'ambiance est sophistiquée: lumière tamisée, musique lounge et personnel aux petits soins. Un établissement comme beaucoup d'autres en somme, à ceci près qu'ici les chiens sont accueillis sur un pied d'égalité avec leurs maîtres.

La section du menu qui leur est consacrée offre l'embarras du choix: du merlu avec ricotta et courgettes à l'émincé de poulet avec sa purée en passant par le bowl Veggie. Côté boissons, ils peuvent opter pour un extrait de pomme verte et pastèque.

«Le menu a été étudié avec une nutritionniste vétérinaire avec laquelle nous avons déterminé les ingrédients en tenant compte de leurs allergies, car les chiens ont beaucoup plus d'allergies que les humains», explique à l'AFP Luca Grammatico, dresseur de chiens devenu maître-queux du restaurant ouvert il y a un mois.

Les commensaux semblent apprécier: pas un aboiement, tous sont concentrés sur leur gamelle design, confortablement installés dans des paniers en polaire. Pepe, un bichon noir et blanc de quatre ans, lèche son écuelle jusqu'à la dernière miette.

Les animaux de compagnie «font partie de notre famille, alors pourquoi ne pas les traiter comme un membre de la famille?» lance Sara Nicosanti en faisant un selfie avec Mango, son Jack Russell de cinq ans, dans l'espace aux murs recouverts de miroirs.

Cette agente immobilière de 36 ans se dit «très contente» du large choix offert par le menu, «parce qu'au moins eux aussi peuvent avoir un régime équilibré».

«Sans épices, sans sel et sans huiles», tient à préciser le chef barbu aux yeux rieurs, même s'il tient à proposer des plats «sous une forme un peu plus gourmet» avec des veloutés et un effort sur la présentation comme ce mets en forme d'os, souligne-t-il dans la cuisine.

Gâteau d'anniversaire

De façon surprenante, «le poisson est très apprécié parce que c'est une saveur différente par rapport à leur nourriture habituelle», observe Luca.

Ce soir, c'est la fête: Romina Lanza, une avocate de 40 ans, est venue célébrer les quatre ans de son chien Rudy. Elle voit dans «Fiuto» ("Flair» en italien) «une initiative très appréciable». Même si la famine menace une partie de l'humanité? Elle défend «un choix personnel»: «je n'y vois rien de mal».

Un avis partagé par Maria Gliottone, une étudiante de vingt ans ayant découvert l'existence du lieu sur TikTok et venue avec Nala, sa chienne de deux ans, et son compère Douglas, un chiot corse de quatre mois: seuls «ceux qui n'ont pas de chien pensent cela».

L'idée de fonder ce restaurant au cœur du quartier de Ponte Milvio, riche en bars et restaurants destinés à une clientèle aisée, est venue par hasard à trois jeunes hommes dans le vent.

«Franchement, on ne s'attendait pas à ce boom. Nous sommes évidemment super contents et surtout contents de pouvoir offrir cette expérience à nos amis à quatre pattes», confie Marco Turano, 33 ans, l'un des cofondateurs.

Depuis son ouverture, le restaurant accueille chaque soir en moyenne six à dix chiens en semaine et dix à quinze le week-end, pour un tarif par tête de huit à vingt euros en fonction de la taille.

L'aménagement du restaurant a été pensé dans les moindres détails: «Nous avons installé des paravents (entre les tables, NDLR) de manière à ce que les chiens, quand ils mangent, ne se voient pas et ne se dérangent pas en envahissant leurs espaces respectifs», explique Marco.

Outre son cadeau surprise, Rudy aura aussi droit à un gâteau d'anniversaire, «un biscuit au fromage agrémenté de ricotta avec de la pomme verte comme saveur finale».

AFP