Pour l'heure, seulement sept des 21 victimes ont été identifiées

Seuls sept des 21 passagers décédés dans l'accident de bus survenu mardi soir à Venise ont été identifiés jusqu'à présent, selon l'agence de presse italienne Adnkronos. Le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses impliqués dans l'accident à ce stade.

Vers 19h30, le bus a quitté la route et est tombé d'un pont enjambant une voie ferrée entre Mestre et Marghera. IMAGO/ABACAPRESS

Le car effectuait une navette entre le centre historique de Venise et un camping situé sur la terre ferme pour le compte de la société publique des transports de Venise (ACTV) lorsque, vers 19h30, il a quitté la route et est tombé d'un pont enjambant une voie ferrée entre Mestre et Marghera. Le véhicule s'est ensuite embrasé, tuant au moins 21 personnes et blessant une vingtaine d'autres occupants.

Selon les dernières informations fournies par les autorités, 15 personnes ont été blessées, dont 11 étrangers. Il s'agit de quatre Ukrainiens, d'un Allemand, d'un Français, d'un couple d'Espagnols et de deux mineurs autrichiens, précise l'agence Adnkronos. Plusieurs d'entre eux sont hospitalisés en soins intensifs.

Interrogé par l'agence Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué mercredi que sa représentation à Milan était en contact avec les autorités italiennes compétentes. Il n'a pas connaissance de victimes suisses à ce stade, mais des investigations sont encore en cours.

cc