Accident mortel sur l'A2: un père accuse l'armée de surmener ses recrues

Un accident mortel s'est produit mercredi sur l'autoroute A2 à Buochs, impliquant une recrue à moto. Le jeune homme de 19 ans a percuté la glissière de sécurité centrale et est décédé sur le lieu de l'accident. Le père d'un autre soldat de la même unité accuse l'armée de ne pas laisser dormir suffisamment ses recrues, les rendant ainsi vulnérables à la fatigue au volant.

Une recrue de l'Armée suisse est décédée dans un accident de moto sur l'autoroute A2 près de Buochs (NW). sda

Une recrue à moto a perdu la vie mercredi dans un accident sur l’autoroute A2 près de Buochs. Pour une raison inconnue, elle a percuté la glissière de sécurité centrale avec son engin et a chuté. Les secours n’ont pas pu la réanimer. Le jeune homme faisait partie d'un groupe de dix soldats qui participaient ce jour-là à un déplacement militaire entre Monte Ceneri (TI) et Thoune (BE), dans le cadre de leur école de recrues dans les écoles de circulation et de transport 47.

Le père d'un soldat de la même unité, Adrian M. (nom modifié), critique l'armée. Il affirme à Blick que les recrues sont surmenées et manquent de sommeil, ce qui les rend vulnérables à des accidents. «On le voit aux cernes de mon fils. Ils ne dorment jamais assez!», s'exclame-t-il.

Selon Adrian M., plusieurs recrues ont déjà eu des «épisodes d'assoupissement» au volant. Il pointe du doigt l'uniforme épais, le vrombissement monotone de la moto le casque serré comme facteurs contribuant à la fatigue. «Même trois pauses ne servent plus à rien», assure-t-il.

Le père de famille déplore également le fait que la plupart des recrues n’avaient pas de permis de conduire moto depuis plus de cinq semaines avant le trajet. Il juge «irresponsable» de les envoyer sur un parcours aussi «exigeant».

De plus, il met en cause la fiabilité des contrôles des temps de repos. «Ces petites croix qu'il faut gribouiller par demi-heure de détente ou de sommeil sont si faciles à manipuler», s'indigne-t-il.

L'armée réagit

Confronté par Blick, l'armée a réagi aux critiques d'Adrian M. La porte-parole Delphine Schwab-Allemand souligne que les Ecoles de circulation et de transport 47 sont encore en deuil et que la priorité est d'encadrer les militaires et de les aider à accepter ce qui s'est passé.

Concernant le retour des recrues, Delphine Schwab-Allemand précise que les détails («Quand, comment et par qui») sont encore en cours de clarification.

La porte-parole de l'armée souligne également que les recrues sans permis de conduire moto civil reçoivent une formation de base dispensée par des moniteurs civils. Elles sont ensuite évaluées par des experts d’examen reconnus dans le civil.

Pour le trajet entre le Monte Ceneri et Thoune, environ trois heures de route sont nécessaires en moyenne. Deux pauses d'au moins 30 minutes sont obligatoires pendant le déplacement, après chaque heure de conduite, selon la porte-parole, qui assure qu’ainsi, «les recrues conduisent environ une heure d'affilée.»

La justice militaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.