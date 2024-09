La conductrice est décédée à l'hôpital

Une automobiliste de 80 ans a percuté plusieurs enfants âgés d'une dizaine d'années samedi matin après avoir perdu le contrôle de son véhicule à Thônex. Six enfants ont été blessés dont deux grièvement. La conductrice, aussi gravement atteinte, est décédée peu après.

Des policiers interviennent après l'accident d'un véhicule dans l'entrée du centre sportif de Sous-Moulin le samedi 14 septembre 2024 a Thonex près de Genève. KEYSTONE

ATS

L'octogénaire a succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué samedi soir le Ministère public genevois, confirmant une information de l'émission Forum (RTS).

L'octogénaire est entrée par erreur dans le centre sportif de Sous-Moulin alors qu'elle voulait accéder au parking P+R. Elle roulait assez vite, a expliqué le ministère public genevois lors d'un point presse sur place.

Les enfants, âgés d'une dizaine d'années, participaient à un cours de basket et étaient sortis de la salle de sport pour boire. Quatre d'entre eux ont été blessés, deux très grièvement et les deux autres plus légèrement. Une adulte qui accompagnait les enfants a aussi été légèrement atteinte.

Hospitalisés aux HUG

L'alerte a été donnée à 10h19. Deux patrouilles de police sont arrivées rapidement sur place et ont prodigué les premiers soins aux blessés. Tous les blessés ont été conduits aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Au total, huit véhicules de la police, deux ambulances, un hélicoptère de la Rega et six véhicules des pompiers sont intervenus.

tb, ats