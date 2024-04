L'homme qui avait dénoncé des cas de maltraitance au sein d'un EMS à Saxon a écopé de 5 ans de prison ferme. Le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de plus d'une dizaine d'infractions notamment d'escroquerie, de calomnie aggravée et de faux dans les titres et dans les certificats.

Selon le dispositif de jugement, dont Keystone-ATS a obtenu une copie lundi, la peine est assortie de dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le trentenaire qui s'était prétendu infirmier ne pourra plus non plus exercer une activité, professionnelle ou non, «impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables» pour une durée de dix ans.

Le procès s'est tenu en début de semaine passée au Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice. Toutes les parties peuvent encore faire appel de ce jugement.

EMS blanchi

L'affaire débute en 2020 avec un témoignage dans l'émission Mise au Point de la RTS. L'accusé y dénonce des cas de maltraitance à l'encontre des résidents d'un EMS à Saxon dans lequel il avait été employé comme infirmier. En janvier 2023, après enquêtes, l'EMS est blanchi par la justice et l'administration cantonale.

Plusieurs plaintes sont alors déposées à l'encontre du dénonciateur. Outre l'EMS, des membres du personnel de l'établissement, la Croix-Rouge helvétique qui gère le Registre national des professions de la santé dans lequel le trentenaire s'était fait inscrire, se sont notamment portées parties plaignantes.

