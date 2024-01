Le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de Migros contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 9 janvier 2023 envers Damien Piller. L'homme d'affaires fribourgeois, longtemps président de la coopérative régionale Neuchâtel-Fribourg (MNF), était notamment accusé d'escroquerie et de gestion déloyale.

L'homme d'affaires fribourgeois, longtemps président de la coopérative régionale Neuchâtel-Fribourg (MNF), était notamment accusé d'escroquerie et de gestion déloyale. (archives) KEYSTONE

Les frais de la procédure de 4000 francs sont mis à charge de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourgeois, selon un arrêt du 5 janvier 2024 du Tribunal cantonal, qui a alloué une indemnité à Damien Piller pour sa défense. «L'innocence de Damien Piller a été une nouvelle fois reconnue judiciairement», ont indiqué vendredi ses avocats dans un communiqué.

L’ex-directrice de la coopérative régionale du géant orange, Marcelle Junod, a également été blanchie par le Tribunal cantonal. L'affaire concerne la construction des succursales fribourgeoises où Migros soupçonnait que Damien Piller s'était enrichi aux dépens de l'entreprise.

La Cour a estimé que si «l'influence des intimés était grande et si elle pouvait être importante, les services concernés de MNF n'en dépendaient pas directement et il ne ressort pas du dossier que des pressions particulières ont été faites». Elle rejette tous les chefs d'accusation, soit la gestion déloyale, l'escroquerie et les faux dans les titres. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Deuxième plainte classée

Concernant la deuxième plainte de Migros contre Damien Piller, pour des soupçons d'escroquerie, en lien avec des opérations immobilières, le Ministère public du canton de Fribourg a prononcé une ordonnance de classement le 9 novembre 2023.

Ses avocats ont expliqué que «ces plaintes infondées ont été déposées par Migros dans le seul but de se débarrasser d'un président de coopérative régionale jugé trop influent, s'engageant fortement contre une volonté de centralisation excessive au sein de la Fédération des coopératives Migros. Il déplore l'acharnement dont il a été victime».

js, ats