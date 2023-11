Monique Olivier à la cour: «Je vais faire de mon mieux»

Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, assise dans la salle d'audience pour son procès à la cour d'assises de Nanterre, en banlieue parisienne, le 28 novembre 2023. - Monique Olivier est jugée à la cour d'assises de Nanterre du 28 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, alors âgée de 9 ans, en 2003, et dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux jeunes femmes : Marie-Angèle Domèce, 19 ans, en 1988, et Joanna Parrish, ressortissante britannique de 21 ans, en 1990, dans l'Yonne. (Photo Miguel MEDINA / AFP)

AFP