Affreuse découverte en France voisine !

Quatre poneys et quatre chiens dans un état préoccupant, ainsi que le cadavre d'un poney en décomposition, ont été découverts samedi dans une maison de la commune d'Ouvans, en France voisine. Les animaux survivants ont été pris en charge par un refuge.

Une enquête judiciaire a été ouverte (image d’illustration). sda

La maire d'Ouvans, Marie-Jeanne Dromard, a appelé la gendarmerie et la SPA, «car des chiens errants cherchaient à manger dans le village. Ils vidaient les poubelles et s'attaquaient aux poules et aux lapins, a-t-elle déclaré mardi à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional L'Est Républicain. «Je m'inquiétais pour la sécurité des jeunes enfants passant dans les rues».

Samedi, «la SPA de Besançon a donc effectué une patrouille et constaté que quatre poneys étaient dans un enclos de 4m2, où gisaient leurs excréments. Ils ne pouvaient pas se coucher en raison de l'exiguïté des lieux et l'odeur était insupportable», a encore indiqué l'édile.

Poney mort mangé par les chiens

Elle a aussi mentionné la présence d'un «cadavre de poney en décomposition, en train d'être mangé par les chiens». La SPA et les gendarmes ont aussi retrouvé le crâne et les os d'un autre poney «visiblement mort depuis un certain temps», a ajouté la maire.

«Le propriétaire des lieux est arrivé au même moment que la SPA, déclarant qu'il venait nourrir les chiens, sans donner plus d'explication. Une tierce personne propriétaire des animaux lui en aurait confié la garde», a précisé la maire de la commune.

Une enquête judiciaire a été ouverte. Selon L'Est Républicain, la SPA a l'intention de déposer plainte pour maltraitance animale.

ATS